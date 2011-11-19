-"Günümüzde haklı olmak yetmiyor, güçlü olmak lazım" İSTANBUL (A.A) - 19.11.2011 - Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, yurt dışındaki Türk girişimcilerine hitaben, ''Afrikalılar'ın çok güzel bir atasözü var; 'Aslanlar kendi hikayelerini anlatmadıkça, daha çok avcı hikayesi dinleriz'. Artık Türkiye'nin aslanları dünyanın her yerinde Türkiye'yi anlatıyor. Eskiden biz onları dinliyorduk, şimdi sizlerin sayesinde onlar bizi dinliyor'' dedi. Bağış, Dünya Türk Girişimciler Kurultayı'nda gerçekleştirilen ve katılımcılardan gelen soruların yanıtlandığı Bakanlar Oturumunda yaptığı konuşmada, kendisinin de 17 yıl boyunca ''gurbetçi'' olduğunu ve Türk derneklerinde çalıştığını söyledi. Şu anda Türkiye'nin önündeki en büyük meselenin ''terör belası'' olduğuna dikkati çeken Bağış, ''Terör belasında yurt dışındaki, özellikle Avrupa'daki müttefiklerimizin daha fazla destek vermesini istiyoruz. Bizim Avrupa'da yaşayan 5 milyon kardeşimiz var. Bu rakam, birçok AB nüfusundan daha fazla. Bunu, sizlerin oylarıyla seçilen, sizin vergilerinizle maaşlarını alan Avrupalı siyasilere dile getirmenizi özellikle istirham ediyorum'' yorumunu yaptı. Egemen Bağış, ''Afrikalılar'ın çok güzel bir atasözü var; 'Aslanlar kendi hikayelerini anlatmadıkça, daha çok avcı hikayesi dinleriz'. Artık Türkiye'nin aslanları dünyanın her yerinde Türkiye'yi anlatıyor. Eskiden biz onları dinliyorduk, şimdi sizlerin sayesinde onlar bizi dinliyor'' dedi. Konularda haklı olmanın yetmediğini, güçlü olmak gerektiğini belirten Bağış, şöyle devam etti: ''Bundan 9 yıl evvel farklı kapasiteler söz konusuydu. O zaman vize konusunu açtığınızda bize yaklaşım farklıydı. Çünkü Türkiye'nin kişi başına düşen geliri, o zamanlar 3 bin dolardı. İnanın bugün Fransa Dışişleri Bakanı'na bu konu açıldığı zaman, verdiğiniz tepki de aldığınız cevap da farklı. Çünkü Türkiye'nin kişi başına düşen geliri bugün 11 bin doları gördü. Demek ki 2023 hedefine ulaştığımız zaman, yani 25 bin doları yakaladığımız zaman biz istemeden onlar zaten bunları kaldıracaklar. Onun için günümüzde haklı olmak yetmiyor, güçlü olmak lazım.'' Egemen Bağış, vize konusunda da haklı olmaktan çok güçlü olmak gerektiğinin altını çizerek, geçen günlerde AB'nin İçişlerinden Sorumlu Komisyon Üyesi ile birlikte Avrupa Parlamenterlerin önüne çıktıklarını ve kendilerinin Türk tarafına birtakım yeni tekliflerde bulunduğunu anlattı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının vize alma sürecinde yaşadıkları zorlukları ortadan kaldırmak için artık kısa süreli ve tek girişli vizeler yerine, uzun süreli çok giriş çıkışlı vizeler vermek istediklerini söylediklerini hatırlatan Bağış, vize verilen merkezlerin sayısını artırmak için Türkiye'nin farklı yerlerinde belki Akdeniz, Karadeniz bölgesinde Schengen ofisi kurmak istediklerini, vize ücretlerini düşüreceklerini kendileriyle paylaştıklarını söyledi. Ayrıca öğrencilerin, iş adamlarının vize almaktaki sıkıntıları ortadan kaldıracak birtakım önlemler ortaya koyacaklarını kaydeden Bağış, bütün AB üyesi ülkelerin vize başvurularında eşit formlarla aynı belgeleri talep etmelerini sağlayacaklarını söylediklerini, bunun kararının alındığını ve uygulamaya koyduklarını belirtti. Egemen Bağış, ''Biz de kendilerine şunu söyledik, buyurun sizi tutan yok. Ama karşılığında bizden bir tavır beklemeyin. Çünkü geri kabul anlaşmasının şartı, vizelerin kalkmasıdır. Eğer siz bugün 193 milyon nüfusu olan Brezilya'nın vatandaşlarına vize uygulamıyorsanız, kimse tutup da 'Türkiye çok büyük' falan demesin'' dedi.