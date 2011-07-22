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Ekonomi

"GÜNEY KIBRIS'A ELEKTRİK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ" KAYSERİ (A.A)

22 Temmuz 2011 14:42

-"GÜNEY KIBRIS'A ELEKTRİK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ" KAYSERİ (A.A) - 22.07.2011 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kıbrıs Rum Kesimi'ne elektrik vermeye devam edileceğini bildirdi. Bakan Yıldız, Kayseri'de gazetecilere yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde meydana gelen santraldeki kazadan sonra KKTC yönetimi tarafından elektrik aktarılmaya başlandığını hatırlattı. Rum Kesimi'ne talebin devam etmesi durumunda elektrik vermeye devam edileceğini belirten Yıldız, şunları söyledi: ''Pazartesi günü, meslektaşım da Ankara'ya geldi. Bunu enine boyuna tartıştık, değerlendirdik. İnsani gerekçeyle özelikle yaz günlerinde, klimalara çok ihtiyaç hissedilen dönemde bu elektriği vermeye devam ediyoruz. Tabi ki bizim başından beri söylediğimiz, Kıbrıs'ın tamamına bir master plan ile bu ihtiyacı önceden belirtmiştik ve hissettirmiştik. Ama, umduğumuz cevabı alamadığımız için bu sıkıntılar, daha fazla yaşanıyor. Elektrik vermeye devam edeceğiz. Güney Kıbrıs'a santral kurulmasıyla alakalı bir talep olursa, talebi karşılamaya hazır olduğumuzu belirttik. Biz nasıl, Gürcistan, Suriye, Yunanistan ve Bulgaristan ile elektrik ticaretimiz devam ediyor, ihtiyaçları halinde elektrik verebiliyorsak, aynen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne de yine insani gerekçelerle ihtiyaçları olması durumunda, elektrik verebileceğimizi söyledik.'' Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu 2. Hrisostomos'un bu konuda bir açıklama yaptığını da hatırlatan Yıldız, ''Başpiskopos'un bir açıklaması oldu. (Haramdır, Türk elektriğini kullanmayın) şeklinde. Kendileri bilir, istemezlerse kullanmayabilirler'' dedi.

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