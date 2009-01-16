"Güney, Fethullah Gülen ile bağlantısı olduğunu söyledi"

Tuncay Güney’i sorgulayan Ahmet İhtiyaroğlu, Güney’in söz Fethullah Gülen’e geldiğinde terlediğini belirtiyor. Güney, sorguda kendisinin Gülen oluşumu içinde yer aldığını ve oluşum tarafından Ergenekon yapılanması içine sokulduğunu söyledi.





Tuncay Güney’in avukatlara dağıtılan ve Ergenekon operasyonunun başlamasına neden olan ifadelerinin eksik olduğu öne sürülüyor. Tuncay Güney’i sorgulayan eski emniyet amiri Ahmet İhtiyaroğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği dilekçede şimdiye kadar 23-24 bin kişiyi sorguladığını ancak Tuncay Güney gibi birine rastlamadığını söyledi.



İhtiyaroğlu, dilekçesinde “Bu kadar çok şey bilen tek adam, bu kadar kolay anlatan ve bu kadar evrak bulunduran bir adam bana uygun gelmedi. Bu adamın anlattıklarına inanmıyorum. Sanki bize bazı şeyler anlatması için gönderilmiş gibi. Bu durum suç, suçlu ve suçluluk psikolojisine uymuyor” ifadesini kullandı.



Tuncay Güney Ergenekon örgütünden bahsederken bir ara Fethullah Gülen yapılanmasıyla bağlantısı olduğunu söylediğini belirten İhtiyaroğlu, herş eyi kolayca anlatan Güney’in Gülen’e ilişkin sorular üzerine terleyip tedirgin olduğuna dikkat çekti:



“Fethullah Gülen yapılanmasının 1970’li yıllarda Ergenekon oluşumunun bir alt yapılanması olduğunu, Turgut Özallı yıllarda güçlenip boynuz kulağı geçer misali Ergenekon oluşumunu geçtiğini, özellikle emniyet içinde çok güçlendiğini söyledi. 28 Şubat sonrası Ergenekon’un Fethullah Gülen oluşumunu tasviye kararı aldığını anlattı. Kendisinin Fethullah Gülen oluşumu içinde yer aldığını ve bu oluşum tarafından Ergenekon yapılanması içerisine yerleştirildiğini, Ergenekon yapılanmasının basın işlerinden sorumlu olduğunu söyledi. Şimdi Ergenekon yapılanması ile Fethullah Gülen arasında çatışma olduğunu beyan etmişti.”



Tuncay Güney’in kendilerini yönlendirmeye çalıştığına inandığını söyleyen Ahmet İhtiyaroğlu, işkence iddialarını ise kesinlikle reddediyor. Ancak avukatlara verilen kasetlerde ve Tuncay Güney’in cevaplaması istemiyle gönderilen 37 soru içinde Fethullah Gülen bölümlerinin bulunmadığı dikkat çekiyor.



Tiuncay Güney’in Mehmet Eymür’e ilişkin söyledikleri de kasetlerde yer almıyor. Bu iki konunun kasetlerden kim tarafından neden çıkartıldığı bilinmiyor.





Rıdvan Akar'a itiraf etmiş





NTV’de yayınlanan Yazı İşleri programına katılan gazeteci Rıdvan Akar da, Tuncay Güney ile yaptıkları röportajda kasetlerdeki eksik bölümlerin gündeme geldiğini anlattı. Rıdvan Akar şu bilgileri verdi:



“Biz buna değindik. Söz konusu iddia 4 kasetlik olan ifadelerin 4. kasedinde yaklaşık 40 dakikalık bir bölümün kaybolduğuna ilişkin. Bu bölümün çıkartılıp çıkartılmadığını sorduk, çıkartıldığını söyledi. Fethullah Gülen’le ilgili olup olmadığını sorduk, orada da teyid etti. Nitekim bu dağıtılanlarda da yok ama bir de şöyle boyut var: Aslına bakarsanız 1. kasette giriş bölümünde de bir eksik olduğunu düşünüyorum ben...”