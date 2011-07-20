-"GÜNEY AKIMIN GELECEĞİ BELİRSİZ" MOSKOVA (A.A) - 20.07.2011 - Rusya'nın özellikle gaz fiyatı konusunda Türkiye ile yaşadığı anlaşmazlıklar ve İtalyan ENİ şirketiyle arasındaki "gerginlik" nedeniyle Karadeniz'in altından geçerek Avrupa'ya ulaşması planlanan Güney Akım Doğalgaz boru hattı projesinin geleceğini belirsiz hale getirdiği bildirildi. Rusya'nın saygın internet haber sitelerinden "Newsru.com"da yer alan haberde, İtalyan "II Sole 24 Ore" gazetesindeki habere atıfta bulunularak, Kremlin'in Güney Akım projesini dondurmayı planladığı ileri sürüldü. İtalyan "II Sole 24 Ore" gazetesi, güvenilir kaynaklara dayandırarak yayımladığı haberde, Kremlin'in Güney Akım'ı Türkiye ile arasında yaşanan "anlaşmazlıklar" ve İtalyan ENİ ile olan gerginlikten dolayı dondurmayı planladığı iddia edildi. Newsru.com, Moskova'nın Güney Akım'ı dondurması halinde Avrupa'ya gaz tedarikini güvenilir partneri Almanya'nın desteğiyle Kuzey Akım doğalgaz boru hattı kapasitesini yapabileceğine dikkat çekti. Haberde, Almanya'nın 2020 yılına kadar nükleer enerjiden vazgeçme kararının Gazprom için yeni olanaklar sunduğu vurgulanarak, Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev'in danışmanı Sergey Prikhodko'nun Rusya'nın Avrupa kıtasındaki güçlenme fırsatını kaçırmayacağı açıklamasını yaptığı hatırlatıldı. Rus finans uzmanları Gazprom'un 15,5 milyar avroluk Güney Akım doğalgaz boru hattı projesini geciktirmesinin şirketin hissedarları açısından iyi bir haber olabileceğini belirterek, Kuzey Akım'ın üçüncü kolunun inşaatının 3-4 milyar avroya mal olacağı, Almanya'ya gönderilecek Rus gazının buradan Avrupa'daki iç boru hatları aracılığıyla tüm kıtaya verilebileceğine dikkati çekiyor. Troika Diyalog adlı şirketin uzmanlarından Valeriy Nesterov, tüm bunların Gazprom'un Güney Akım'dan tamamen vazgeçtiği anlamına gelmediğini, aksine Gazprom'un Nabucco'ya problem yaratmak için Güney Akım'ın bir bölümünü ileride döşeyebileceğini ileri sürdü. Bu arada Rusya'nın saygın ekonomi gazetelerinden Kommersant'a bilgi veren Rusya Başbakanlığından adı açıklanmayan bir yetkili, Türkiye'nin Güney Akım'ın kendi karasularından geçecek bölümü için gerekli izni henüz vermediği için Kuzey Akım'ın üçüncü kolunun inşasının gündeme geldiğini söyledi. Haberde, Rusya Başbakanı Vladimir Putin'in Güney Akım'ın Türkiye karasularından geçecek bölümünün inşası için Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile 2009 yılında Ankara'daki görüşmesinde anlaştığı belirtilerek, Moskova'nın buna karşılık Samsun-Ceyhan petrol boru hattının inşasını kabul ettiği hatırlatıldı. Gazeteye konuşan Rus Dışişleri Bakanlığından bir kaynak da Türkiye ile anlaşmazlığın Rus tarafının Samsun-Ceyhan petrol boru hattına Moskova'nın olumlu yaklaşmaması olduğunu ifade ederek, ilk başta Rus tarafının onay verdiği projesinin daha sonra yapılan detaylı inceleme sonucu ekonomik açıdan karlı olmadığının ortaya çıktığını kaydetti. Rus petrolünü tankerlerle boğazlardan taşımanın çok daha karlı olduğunu savunan Dışişleri Bakanlığı kaynağı, Ankara'nın Güney Akım konusunda "siyasi oyun oynadığını" ileri sürdü. Türkiye'nin Mavi Akım'ı bile tam kapasite kullanamadığını ve dolayısıyla Güney Akım'ın da Ankara'yı ekonomik açıdan cezbeden bir proje olmadığını iddia eden kaynak, Türkiye'nin önceliğinin transit ücretinden ziyade Avrupa'nın dev doğal geçiş merkezi hedefini hayata geçirmek olduğunu ve bu yüzden de Türkiye'nin Rusya ile pazarlıkları daha uzun süreye yayabileceğini ileri sürdü.