-"Güneş Fırtınaları" fotoğrafçılara yaradı LONDRA/DUBLIN/WASHINGTON (A.A) - 24.01.2012 - Kutup bölgelerinde geceleri görülen ve hareketli ışık oyunlarıyla gökyüzünde büyülü görüntüler oluşturan "aurora"lar (kutup ışıkları) bu yıl Kuzey İngiltere-İskoçya ve İrlanda'dan da izleniyor. 11 yıllık Güneş döngüsünün en yoğun zamanlarında, dünyanın manyetik alanıyla Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonuncu ortaya çıkan kutup ışıkları, Güney ve Kuzey kutuplarına yakın bölgelerde görülüyor ve özellikle fotoğraf meraklıları tarafından heyecanla bekleniyor. İngiliz Astronomi Derneği'nin Aurora Dairesi Müdürü Ken Kennedy, Latince'den "tan-fecir ışığı" manasına da gelen aurora'nın birkaç gün daha izlenebileceğini belirti. Astmosferin iyonosfer (veya termosfer) tabakasında 80 km yükseltiden yukarıda meydana gelen atom çarpışmalarının görüntüsü "aourora borealis" (Kuzey Kutup Işıkları) , güney yarımkürede de Antarktika-Güney Kutbu yakınında yine Latince "auorora australis" (Güney Kutup Işıkları) olarak görülüyor. ABD'nin Colorado eyalatindeki "Okyanus-Atmosfer Dairesi"nin Uzay Hava Tahminleri Merkezi, Dünya'ya 150 milyon km uzaklıktaki Güneş'teki patlamalar ve fırtınaların Kuzey Işıkları'nı daha güneye kaydırdığını bildirdi. -Güneş'te son 6 yılın en şiddetli fırtınası- Güneş'te son 6 yılın en şiddetli fırtınası dün kaydedildi. Colorado'daki Uzay Hava Tahminleri Merkezi, şiddetli patlamaların meydana geldiği Güneş ışınımının (radyasyon) iletişim sistemlerini ve elektrik sistemini etkileyebileceği uyarısında bulundu. Merkez, Pazar günü TSİ 06.00'da Güneş'te patlama kaydettiklerini ve patlamanın neden olduğu radyasyonun yaklaşık 1 saat sonra Dünya'ya ulaştığını bildirdi. Güneş'te patlamaların Çarşamba gününe kadar sürmesinin beklendiği bildirilmişti. Güneş'teki son şiddetli fırtına, Mayıs 2005'te kaydedildi.