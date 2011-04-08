-"GÜLEN HAREKETİNİ SORUMLU TUTMADIM" BRÜKSEL (A.A) - 08.04.2011 - Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eşbaşkanı Helene Flautre, bazı basın organlarında kendisine atfedilen, "Türkiye'de yargı ve özellikle basın üzerinde Fethullah Gülen'in baskısının çok büyük olduğu" şeklindeki ifadeyi yalanladı. Flautre, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu haberde, "Türkiye'de ifade özgürlüğü ihlalleri ve yargının işleyişindeki sorunlar Gülen hareketine isnat edilmeli" dediğinin öne sürüldüğünü belirterek, Strasbourg Üniversitesi'nde düzenlenen ''Türkiye-AB müzakerelerinde son durum'' konferansındaki konuşmasının "bu şekilde deformasyonuna şiddetle karşı çıktığını" bildirdi. Konferansta, Türkiye'de basın özgürlüğüyle ilgili genel değerlendirmelerde bulunduğunu kaydeden Flautre, "Sadece ideolojik olarak AK Parti'den uzak olanların değil, aynı zamanda hükümete yakın olanların ve Ergenekon, Gülen ya da Kürt sorununu irdeleyenler dahil tüm gazetecilerin baskı altında olduğunu söyledim" ifadesini kullandı. Flautre, söz konusu konferansta Nedim Şener ve Ahmet Şık örneklerini vererek, bunların tutuklanmalarının yazdıkları kitaplardan kaynaklandığını belirttiğini dile getirdi.