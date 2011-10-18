T24 LogoT24 Logo
Dünya

"Gül, İngiltere'yi ziyaret edecek" ANKARA (A.A)

18 Ekim 2011 01:29

-"Gül, İngiltere'yi ziyaret edecek" ANKARA (A.A) - 17.10.2011 - İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi David Reddaway, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Kasım ayında İngiltere'ye ziyarette bulunacağını belirterek, ''Bu ziyaretin çok önemli bir savunma unsuru olacak. Ziyaret öncesinde veya sırasında anlaşma imzalanmasını bekliyoruz'' dedi. İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi David Reddaway, Ankara'daki konutunda, bugün başlayan 2 günlük 4. Deniz Sistemleri Semineri'nin açılışı dolayısıyla resepsiyon verdi.  Resepsiyona, Milli Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayi Müsteşarlığından temsilciler, ASELSAN ve HAVELSAN ile seminere katılan İngiliz şirketleri BAE Systems, Rolls-Royce, MBDA UK, Thales UK, BMT, Ultra Electronics, 50Astrium Griffon Hoverwor, Babcock, Link Mircotek, Salt Separation, AISH Tech Ltd, Cambridge Pixel, Mission Krafit ile diğer firmalardan yöneticiler katıldı. Reddaway, resepsiyonda yaptığı konuşmada, İngiltere Ticaret ve Yatırım Savunma ve Güvenlik Kuruluşu'nun sponsorlarından biri olduğu seminere İngiliz firmalarından büyük katılım olduğunu belirterek, bunu görmekten memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Kendileri için Türkiye ile stratejik ilişkilerin büyük önem taşıdığını ifade eden Reddaway, seminerin, iki ülke arasında savunma ve sanayi ilişkisinin geliştirilmesi için önemli bir adım olduğunu söyledi. Reddaway, şirketleri, uzun vadeli ortaklıklar kurmaya teşvik etmek gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Kasım ayında İngiltere'ye ziyarette bulunacağını belirten Reddaway, bu ziyaretin çok önemli olduğunu ifade ederek, ziyaret öncesinde veya sırasında anlaşma imzalanmasını beklediklerini söyledi. İngiltere Ticaret ve Yatırım Savunma ve Güvenlik Kuruluşu Avrupa Bölge Direktörü yardımcısı Simon Burke de konuşmasında, İngiltere'deki şirketlerin Türkiye'ye gelip ortaklıklar kurmasını amaçladıklarını belirterek, seminerle yaratılan bu fırsatın iyi değerlendirilmesini istedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24