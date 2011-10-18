-"Gül, İngiltere'yi ziyaret edecek" ANKARA (A.A) - 17.10.2011 - İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi David Reddaway, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Kasım ayında İngiltere'ye ziyarette bulunacağını belirterek, ''Bu ziyaretin çok önemli bir savunma unsuru olacak. Ziyaret öncesinde veya sırasında anlaşma imzalanmasını bekliyoruz'' dedi. İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi David Reddaway, Ankara'daki konutunda, bugün başlayan 2 günlük 4. Deniz Sistemleri Semineri'nin açılışı dolayısıyla resepsiyon verdi. Resepsiyona, Milli Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayi Müsteşarlığından temsilciler, ASELSAN ve HAVELSAN ile seminere katılan İngiliz şirketleri BAE Systems, Rolls-Royce, MBDA UK, Thales UK, BMT, Ultra Electronics, 50Astrium Griffon Hoverwor, Babcock, Link Mircotek, Salt Separation, AISH Tech Ltd, Cambridge Pixel, Mission Krafit ile diğer firmalardan yöneticiler katıldı. Reddaway, resepsiyonda yaptığı konuşmada, İngiltere Ticaret ve Yatırım Savunma ve Güvenlik Kuruluşu'nun sponsorlarından biri olduğu seminere İngiliz firmalarından büyük katılım olduğunu belirterek, bunu görmekten memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Kendileri için Türkiye ile stratejik ilişkilerin büyük önem taşıdığını ifade eden Reddaway, seminerin, iki ülke arasında savunma ve sanayi ilişkisinin geliştirilmesi için önemli bir adım olduğunu söyledi. Reddaway, şirketleri, uzun vadeli ortaklıklar kurmaya teşvik etmek gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Kasım ayında İngiltere'ye ziyarette bulunacağını belirten Reddaway, bu ziyaretin çok önemli olduğunu ifade ederek, ziyaret öncesinde veya sırasında anlaşma imzalanmasını beklediklerini söyledi. İngiltere Ticaret ve Yatırım Savunma ve Güvenlik Kuruluşu Avrupa Bölge Direktörü yardımcısı Simon Burke de konuşmasında, İngiltere'deki şirketlerin Türkiye'ye gelip ortaklıklar kurmasını amaçladıklarını belirterek, seminerle yaratılan bu fırsatın iyi değerlendirilmesini istedi.