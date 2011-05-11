-"GRUP YORUM" ÜYESİ İKİ ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI İSTANBUL (A.A) - 11.05.2011 - İstanbul'da, terör örgütü DHKP/C üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen biri ''Grup Yorum'' üyesi iki kişi serbest bırakıldı. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berk tarafından sorgulanan şüphelilerden ''Grup Yorum'' üyesi Ali Papur, tutuklanması istemiyle İstanbul Nöbetçi 13. Ağır Ceza Mahkemesine sevk edildi. Diğer şüpheli ise savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı. Nöbetçi mahkemede tekrar sorgulanan Ali Papur da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.