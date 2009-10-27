"Gripli herkes domuz gribi kabul edilecek"

Domuz gribi endişesi, hastalığın kendisinden daha hızlı yayılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye genelinde bütün okulları cuma günü tatil etti.







Bakan Nimet Çubukçu, okulların dezenfekte edileceğini söyledi. Sağlık Bakanı Recep Akdağ, beş ay süreyle kimseyle öpüşülmemesini istedi. Pandemi İzleme Bilim Kurulu üyesi Prof. Mehmet Ceyhan ise gripli herkesin domuz gribi kabul edileceğini belirtti.



Sağlık Bakanlığı Pandemi İzleme Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, mevsimsel gribin Kasım ayında başlayacağını, bu nedenle şimdi görülen tüm vakaları domuz gribi olarak kabul ettiklerini açıkladı. Ceyhan, “Laboratuvar ortamında 1000 vaka tespit edildiyse Türkiye’de en az birkaç bin vaka olduğunu tahmin ediyoruz. Bundan böyle yatan hasta ve kritik hastalar dışında kimseye test yapılmayacak” dedi.



Mehmet Ceyhanyaptığı açıklamada, nezlenin griple karıştırılmaması gerektiğini, ateş ve kas ağrılarıyla seyreden rahatsızlığın grip olarak adlandırılabileceğini bildirdi. Ceyhan, şöyle devam etti:



“Yani şu anda çok kişi domuz gribini ayakta atlatıyor. Aşılamaya gelince, kimin bağışıklı olduğuna bakılmadan kitlesel aşılama yapılacak. Bu nedenle grip belirtisi gösteren hekese gıdalarına dikkat etmelerini ve iyi dinlenmelerini öneriyoruz. Bu arada, okulları tatil etmekteki amacımız daha iyi tedbirler alabilmek yoksa şu anda böyle bir erteleme yayılımı engelleyecek diye bir şey yok. İnsanların toplu mekanlardan uzak durmasını öneremiyoruz. Çünkü bunu önermek sadece hastalığın zamanının ötelemek anlamına gelir.”



Son rakan 1095



Sağlık Bakanlığı, 15 Mayıs’tan itibaren Türkiye’de görülen domuz gribi vakasının 1095’e yükseldiğini açıkladı. Hürriyet gazetesinin haberine göre, okullarda normal temizlik yapılmasını isteyen ve “Özel dezenfeksiyona gerek yok” uyarısında bulunan Bakanlık’tan dün yapılan açıklamaya göre biri ağır beş vakanın tedavisi hastanede devam ediyor. Şu ana domuz gribinden bir kişi hayatını kaybetti. 29 yaşındaki Mustafa Güneş önceki gün toprağa verildi.



İstanbul’da 22 okulda 48 öğrencide domuz gribi

İstanbul Valisi Muammer Güler, kent genelinde 22 okulda olmak üzere 48 öğrencide H1N1 virüsüne rastlandığını, toplam vakanın ise 40’ı erişkin olmak üzere 88 olduğunu söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da domuz gribine karşı tüm toplu taşıma araçlarında dezenfekte işlemi uygulandığını belirtti.



El sıkıştılar



İstanbul Valisi Muammer Güler, makamında ağırladığı Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Aksay’ı uğurlarken Bakanı Akdağ’ın “Öpüşmeyin” çağrısına uyup sadece el sıkıştılar. Domuz gribiyle ilgili açıklama da yapan Vali Güler “Paniğe gerek yok” dedi.



Dershane ve etüt merkezleri de tatil



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), domuz gribi virüsüne karşı okulları dezenfekte etmek için cuma günü Türkiye genelindeki ilköğretim ve liselerin, okul öncesi, yaygın eğitim kurumları, özel okullar, dershaneler ve etüt eğitim merkezlerini bir gün süreyle tatil etti. Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu imzasıyla dün valiliklere gönderilen yazıda “Özel okullar, dershaneler ve etüt eğtim merkezleri dezenfekte çalışmalarını kendi imkânları ile gerçekleştireceklerdir” denildi.



Hamileler için özel aşı



Sağlık Bakanlığı, hamilelere tartışmalı ‘Adjuvan’ maddesini içermeyen başka bir tip domuz gribi aşısı uygulayacak. Türkiye’ye aşı temin edecek firmalardan biriyle yaklaşık 1 milyon doz ‘Adjuvansız aşı’ için sözleşme imzaladı. Buna göre aşılar Aralık’ta teslim edilecek. ABD’deki aşılarda ‘Adjuvan’ bulunmuyor.



Domuz gribi Türkiye’yi sardı



Sivas’ta 1 doktor ve 2 hemşire



Sivas’ta, geçen hafta bir hemşiresinde domuz gribi tespit edilen Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde iki hemşire ile bir doktora da aynı teşhis konuldu. Hastanenin İntaniye Servisi’nde görevli doktor Ö.G. ile aynı serviste görevli hemşire E.S.B. ve Gastroenteroloji Bölümü’nde görevli hemşire G.B.’ye de domuz gribi tanısı konuldu.



Mardin’de 3 öğrenci



Mardin'de aynı okuldaki 3 öğrencide domuz gribi virüsünün tespit edilmesi üzerine, kent merkezi ve bağlı ilçelerde ilk ve ortaöğretim okulları hafta sonuna kadar tatil edildi. Muğla’nın Marmaris İlçesi’nde de domuz gribi vakaları nedeniyle okullar pazartesi gününe kadar tatil oldu.



Ağrı’da 5 kişide domuz gribi



Ağrı'da domuz gribi şüphesiyle test edilmek üzere gönderilen 11 numunenin 5’inde H1N1 virüsü pozitif çıktı. Hastalardan 2’si tedavilere yanıt vererek tamamen iyileşirken, 3 hastanın ise tedavisine devam ediliyor.



Adana’da domuz gribi



Adana’da özel bir hastaneye başvuran ilköğretim okulu öğrencisinin kan örneğinde A-H1N1 virüsüne rastlandı. Hastanın tedavisine evinde devam ediliyor.



Sakarya’da 2 yeni vaka



Sakarya'da hafta sonu domuz gribi virüsü tespit edilen ilköğretim okulu öğrencisinin tedavisi sürerken, hastaneye başvuran biri çocuk 2 kişi de daha H1N1 virüsüne rastlandı. Kentte domuz gribi virüsü görülmesi üzerine Berberler Odası Yönetim Kurulu maske takma kararı alıp, üyelerine maske dağıttı. Kayseri Erciyes Üniversitesi’nde bir öğrencide domuz gribine rastlandı.



Aşı kasımın son haftasında



Sağlık Bakanı Recep Akdağ, okullarda Kasım ayının son haftası aşılamanın başlayacağını ve Ocak ayına kadar devam edeceğini bildirdi. Akdağ, şunları söyledi: “Bireysel tedbirlere çok ciddi biçimde dikkat etmemiz lazım. Bunların başında el yıkama geliyor. Bir de el sıkışma ve öpüşme adetinden beş ay vazgeçmeyi bütün toplumumuza öneriyorum. Çünkü ellerle hastalığın bulaştığını biliyoruz.”



Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanı Mustafa Ertek de, domuz gribi aşı testinin çarşamba günü tamamlanacağını belirtti.



Valilik unuttu kreşler açık kaldı



Ankara’da domuz gribi nedeniyle ilköğretim, liseler ve anaokulları bir hafta süreyle tatil edilirken, valilik yazı göndermediği için Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağlı kreşlerin açık kaldığı ortaya çıktı. Ankara Valisi Kemal Önal, domuz gribi nedeniyle bir çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğunu belirtti.