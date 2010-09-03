-"GRAND SLAM" 2. TUR MAÇLARIYLA SÜRÜYOR NEW YORK (A.A) - 03.09.2010 - Teniste sezonun son ''Grand Slam'' mücadelesi olan ABD Açık Tenis Turnuvası, ikinci tur maçlarıyla devam ediyor. USTA Billie Jean King kortlarında düzenlenen, toplam 25.2 milyon dolar ödüllü turnuvanın dördüncü gününde, tek erkekler ve tek bayanların ikinci tur maçları yapılıyor. Tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı İsviçreli Roger Federer, tek bayanlarda 1 numaralı seribaşı Danimarkalı Caroline Wozniacki rakiplerini kolayca yenerek, üçüncü tura çıktı. TSİ sabaha karşı tamamlanacak turlarda, biten maçların sonuçları şöyle: -TEK ERKEKLER- (21) Albert Montanes (İspanya) - Carsten Ball (Avustralya) : 3-0 (6-4, 6-3, 6-1) (11) Kei Nishikori (Japonya) - (11) Marin Cilic (Hırvatistan) : 3-2 (5-7, 7-6, 3-6, 7-6, 6-1) (2) Roger Federer (İsviçre) - Andreas Beck (Almanya) : 3-0 (6-3, 6-4, 6-3) Richard Gasquet (Fransa) - (6) Nikolay Davydenko (Rusya) : 3-0 (6-3, 6-4, 6-2) Arnaud Clement (Fransa) - Eduardo Schwank (Arjantin) : 6-3 (Schwank ikinci sette çekildi) (19) Mardy Fish (ABD) - Pablo Cuevas (Uruguay) : 3-0 (7-5, 6-0, 6-2) (21) Albert Montanes (İspanya) - Carsten Ball (Avustralya) : 3-0 (6-4, 6-3, 6-1) -TEK BAYANLAR- Patty Schnyder (İsviçre) - (22) M. Jose Martinez Sanchez (İspanya): 2-0 (7-6, 6-4) Chan Yung-jan (Tayvan) - Tamira Paszek (Avusturya) : 2-0 (6-3, 6-3) (15) Yanina Wickmayer (Belçika) - Julia Goerges (Almanya) : 2-0 (6-4, 7-5) (7) Vera Zvonareva (Rusya) - Sabine Lisicki (Almanya) : 2-0 (6-1, 7-6) Beatrice Capra (ABD) - (18) Aravane Rezai (Fransa) : 2-1 (7-5, 2-6, 6-3) (1) Caroline Wozniacki (Danimarka) - Chang Kai-chen (Tayvan) : 2-0 (6-0, 6-0) Dominika Cibulkova (Slovakya) - Kateryna Bondarenko (Ukrayna) : 2-1 (6-2, 5-7, 7-6) (11) Svetlana Kuznetsova (Rusya) - Anastasija Sevastova (Letonya) : 2-0 (6-2, 6-3) Lourdes Dominguez Lino (İspanya) - Urszula Radwanska (Polonya) : 2-0 (6-2, 7-5)