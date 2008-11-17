T24 LogoT24 Logo
Spor

"Gözüm açık gider"

Hırvatistan Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Slaven Bilic, ''Bir İngiliz takımını çalıştırmadan mesleği bırakırsam, gözüm açık gider'&#

17 Kasım 2008 02:00



Hırvatistan Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Slaven Bilic, ''Bir İngiliz takımını çalıştırmadan mesleği bırakırsam, gözüm açık gider'' dedi.

Bilic, Hırvatistan'da yayımlanan Vjesnik gazetesine yaptığı açıklamada, kendini ''futbolda İngiliz hayranı'' olarak tanımlarken, İngiltere Premier Lig'de mücadele eden birçok kulüpten teklif aldığını iddia etti.

Bu tekliflerin hala geçerli olduğunu, ancak bunları ne zaman kabul edeceğinin belli olmadığını ifade eden Bilic, ''Ancak bir İngiliz takımını çalıştırmadan mesleği bırakırsam, gözüm açık gider'' diye konuştu.

Oyunculuk kariyerine 1993 yılında Hajduk Split'de başlayan 40 yaşındaki Hırvat teknik adam, Karlsruhe SC, West Ham United ve Everton'ın formasını giydi.

Bilic'in Hırvatistan Milli Futbol Takımı ile yaptığı sözleşmenin süresi, 2010 Dünya Kupası'ndan önce dolmayacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24