



Hırvatistan Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Slaven Bilic, ''Bir İngiliz takımını çalıştırmadan mesleği bırakırsam, gözüm açık gider'' dedi.



Bilic, Hırvatistan'da yayımlanan Vjesnik gazetesine yaptığı açıklamada, kendini ''futbolda İngiliz hayranı'' olarak tanımlarken, İngiltere Premier Lig'de mücadele eden birçok kulüpten teklif aldığını iddia etti.



Bu tekliflerin hala geçerli olduğunu, ancak bunları ne zaman kabul edeceğinin belli olmadığını ifade eden Bilic, ''Ancak bir İngiliz takımını çalıştırmadan mesleği bırakırsam, gözüm açık gider'' diye konuştu.



Oyunculuk kariyerine 1993 yılında Hajduk Split'de başlayan 40 yaşındaki Hırvat teknik adam, Karlsruhe SC, West Ham United ve Everton'ın formasını giydi.



Bilic'in Hırvatistan Milli Futbol Takımı ile yaptığı sözleşmenin süresi, 2010 Dünya Kupası'ndan önce dolmayacak.



