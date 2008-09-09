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Ekonomi

"Gözaltına alınmadım, şu an evimdeyim"

Atlasjet'in görevinden alınan eski yöneticisi Tuncay Doğaner, gözaltına alındığı haberini yalanladı.

09 Eylül 2008 03:00

Atlasjet'in görevinden alınan eski yöneticisi Tuncay Doğaner, zimmetine para geçirmekten gözaltına alındığına ilişkin çıkan haberlere ''Şu anda evde oturuyorum. Haberler üzerine şirket sahibi Ali Murat Ersoy'u aradım. O da şaşırdı. Konuyla ilgili ortak bir basın açıklaması yapacağız.''diye cevap verdi.

Atlasjet'in eski ve şu andaki bazı yöneticileri, Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'na verilen şikayet dilekçesi üzerine dün akşam İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ne gelerek ifade verdi. ''Paravan şirket kurarak zimmete para geçirme' iddiası üzerine sorgulanan havayolu şirketi eski ve yeni üst düzey yöneticileri daha sonra serbest bırakıldı.

İfade verenlerden şirketin eski CEO'su Tuncay Doğaner, basında gözaltına alındıkları yönünde yer alan haberleri yalanladı. Kendi istekleri ile ifade vermeye gittiklerini söyleyen Doğaner, telefonla aradığı Murat Ersoy'un çıkan haberlere kendisini şaşırttığını söylediğini ileri sürerek, ''Ortak yazılı bir basın açıklaması yapmayı düşünüyoruz.'' şeklinde konuştu.

Bu arada Atlasjet yönetimi de, Doğaner'in kendilerini aramadığına işaret edip, ''Şirkette geçmişte yaşanan olaylar hukuka yansıdığı için konu sonuçlanana kadar hiçbir açıklama yapılmayacak." denildi.

Öte yandan emniyet yetkilileri de, Atlasjet yöneticilerinin gözaltında olmadığını bildirdi.

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