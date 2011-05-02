-"GÖZALTINA ALINANLAR SERBEST BIRAKILSIN" İZMİR (A.A) - 02.05.2011 - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, polisin belediye birimleri ve şirketlerinde yaptığı aramalarla ilgili 42 kişinin ifadesine başvurulduğunu, bu kişilerin bir an önce serbest bırakılmasını talep ettiklerini söyledi. Özel yetkili cumhuriyet savcılarının talimatıyla İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçıkçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı mali büro ekipleri tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi birimleri ve bazı şirketlerinde yapılan aramalar üzerine çok sayıda partili belediye önünde toplanarak slogan attı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Alaattin Yüksel, İl Başkanı Tacettin Bayır ve ilçe belediye başkanlarıyla toplantı yapan Kocaoğlu, belediye önünde bir masanın üzerine çıkarak partililere hitap etti. Kocaoğlu konuşmasında, bugün büyükşehir belediyesi birimleriyle bazı şirketlere gelen görevlilerin bilgisayarlara ve evraklara el koymak istediğini, kendilerinin de ancak fotokopilerini teslim edebileceklerini ifade ettiklerini, şu anda bu işlemin devam ettiğini söyledi. Konuyla ilgili 42 kişinin ifadesine başvurulduğunu söyleyen Kocaoğlu, ''Bunların içinde 40 yıldır tanıdığım, üniversite yıllarından beri beraber olduğum, kader, gençlik arkadaşlarım, pırıl pırıl insanlar var. Bir an önce bu arkadaşların serbest bırakılmasını talep ediyorum'' dedi. 7 yıldır hep mazlumun yanında olduklarını ve onların menfaatlerini korumaya çalıştıklarını, bugüne kadar belediyede yasal olmayan hiçbir şeyin bulunmadığını, ihale takipçiliği yapılmadığını ifade eden Kocaoğlu, yapılan kamuoyu yoklamalarında ''dürüst ve onurlu başkan'' özelliklerinin sürekli ilk iki sırada çıktığını söyledi. Geçmişte de bir çok belediye başkanının tutuklandığını, tüm manşetlerde ''şu belediyede yolsuzluk'' diye haberler çıktığını, ancak bunların çoğunun daha sonra beraat ettiğini, bu haberlerin ise arka sayfalarda küçük satırlarla verildiğini söyleyen Kocaoğlu, kendisinin parti ayrımı gözetmeksizin yolsuzlukla suçlanan tüm belediye başkanlarını arayıp üzüntüsünü dile getirdiğini, sonuna kadar destekçisi olacağını ifade ettiğini anlattı. -''SAKİN OLALIM''- Yaptıkları işten emin olduklarını, bu kenti kalkındırmak için çalıştıklarını, tek başına İzmir Büyükşehir Belediyesinin gücüyle tüm altyapı sorunlarını çözdüklerini, taşeronu kaldırdıklarını, Türkiye'ye örnek olduklarını, Türkiye'de unutulmuş tarıma destek verdiklerini ifade eden Kocaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Geçen gün sanki malum oldu. Bir televizyon kamerasına 45 gün sonra yapılacak seçimler, genel seçimdir, yerel seçim değildir. İktidar yaptıklarını ve yapacaklarını, muhalefet de projelerini anlatarak genel seçimlere girmesi gerekir dedim. Bu seçim, büyükşehir belediyesinin seçimi değildir, büyükşehir belediyesi seçimi iki sene önce yapılmıştır, kimin ne kadar oy aldığı görülmüştür. Üç sene sonra da yerel seçimde herkes büyükşehir hakkında kucağında, avucunda, beyninde ne varsa ortaya koyacaktır. İzmir'deki seçimi büyükşehir üzerinden yapmaya çalışmak boş bir hayaldir, hedef sapıtmaktır, havanda su dövmektir. Hepinize beni yalnız bırakmayıp geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Biz 7 senedir bir çok problemi, darboğazı aştık, İzmirli hemşehrilerin verdiği destek sayesinde aştık. Arseniği de aştık, onu da aştık, bunu da aştık. Bunu da aşmak bizim boynumuzun borcudur. Şimdi herkes işine, gücüne, çoluğuna, çocuğuna baksın. Sakin olalım. Bundan sonrası görevliler tarafından yürütülecektir. Hep birlikte İzmirli olarak sükunetle, sakinlik içinde çözeriz, çözmek zorundayız. İzmir'i bir çok yerde gösterdik, şimdi İzmir'in ne olduğunu hep birlikte gösterelim. 7 senedir tüm birimlerimiz, şirketlerimiz, neyimiz varsa Mülkiye, Sayıştay, vergi müfettişleri, sorumlular tarafından didik didik inceleniyoruz. Tabii incelenecek, buna bir şey dediğimiz yok. Bugün sabahın erken saatlerinde baskın yapılan konuların hepsinin evrakı, müfettiş raporlarına bağlanmış durumda. Demokratik bir ülkede, İzmir Büyükşehir Belediyesinin evrakları gelir, incelenir, değerlendirilir, suçumuz varsa çekmeye zaten hazırız. 63 yaşındayım. Bugüne kadar hayatımın hiçbir evresinde bir saniye kapalı yer yoktur. Namusumla, şerefimle, haysiyetimle, alnım açık, yüzüm ak olarak İzmir'e, hemşehrilerimin bana verdiği göreve layık olmaya çalışıyorum. Sükunetimizi bozmayacağız, yasal yönden hakkımızı, hukukumuzu arayacağız. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum, ben size güveniyorum, sizin de bana güvendiğinizi biliyorum. Demokrasinin kalesi İzmir, herkese bir demokrasi dersi daha vermek üzere.'' Partililer Kocaoğlu'nun konuşmasını ''Burası İzmir, Kayseri Değil'', ''İzmir Aziz'dir, Aziz Kalacak'', ''Aziz'e kalkan eller kırılsın'' gibi sloganlarla kesildi.