-"GÖRÜŞMELERİN BAŞLAMASI İSRAİL'E BAĞLI" ANKARA (A.A) - 04.10.2010 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Suriye-İsrail aracılı görüşmelerinin yeniden başlaması konusunun İsrail'in tutumuna bağlı olduğunu söyledi. Gambiya Dışişleri Bakanı Mamadou Tangara ile konutunda bir araya gelen Davutoğlu, daha sonra konuk bakanla ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında soruları yanıtlayan Davutoğlu, Lazkiye ziyareti sırasında Suriye-İsrail aracılı görüşmelerinin yeniden başlatılması konusunun gündeme gelip gelmediğinin sorulması üzerine, bu ziyaret sırasında çeşitli bakanlıklar arasında ikili görüşmeler yapıldığını ve ayrıca ortak bakanlar komitesinin toplanarak çeşitli alanlara ilişkin ikili konuları ele aldığını hatırlattı. Davutoğlu, toplantı çerçevesinde Suriye Devlet Başkanı Yardımcısı Asistanı Hasan Türkmani ve Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim ile de ayrıca bir araya geldiğini ve Irak ile Lübnan gibi bölgesel konuları ele aldıklarını söyleyerek, bu sırada çok kısa olarak Suriye-İsrail görüşmelerini de konuştuklarını, ancak üzerinde çok detaylı durma imkanlarının olmadığını kaydetti. Bakan Davutoğlu, şunları söyledi: "Bu konuda defalarca biz pozisyonumuzu teyit ettik. Suriye de teyit etti. Zaten benim bu ziyaretimden iki gün önce dostum Muallim'in bir açıklaması da olmuştu; bu görüşmelerin ancak ve ancak Türkiye üzerinden başlayabileceğini, bunun için de Suriye'nin kaldığı yerden devam etmeye hazır olduğunu ifade ettiler. Bundan sonra artık biraz da gelişmelerin seyri İsrail'in tutumuna bağlı olacak. Bizim için bölge barışına her türlü katkıyı yapmak bir borçtur, bir görevdir. Ancak bunun için de barış isteyen tarafların olması lazım. Ne zaman ortam uygun olursa, o zaman bu konu tekrar gündeme gelir ve tartışılır." -ERMENİSTAN İLE PROTOKOL SÜRECİ- Ermenistan ile protokol süreci konusunda İsviçre'nin taraflar nezdinde telefon diplomasisi yürütüp yürütmediğinin ve yeni bir sürecin başlayıp başlamayacağının sorulmasına karşılık da Davutoğlu, "Süreç bitmedi ki yeni bir tanesi başlasın. Bu bizim için devam eden bir süreçtir, hiçbir zaman bitmemiştir ve Kafkaslara barış gelene kadar da bitmeyecektir" diye konuştu. Davutoğlu, İsviçre Dışişleri Bakanı Calmy Rey ile BM Genel Kurulu toplantıları çerçevesinde bir görüşme yaptığını hatırlatarak, bu konuda her zaman ilgili taraflarla görüş alışverişinde bulunduklarını, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ile de yine New York'ta iki kez bir araya geldiğini kaydetti. "Süreç devam ediyor, dolayısıyla arayışlar da devam eder" diyen Davutoğlu, süreci kapanmış ve bitmiş görmedikleri için bu tür dolaylı ya da doğrudan temasların özel bir durum olduğunu düşünmediklerini belirtti. Bakan Davutoğlu, Kafkaslar perspektiflerinin açık olduğunu söyleyerek, bunun kalıcı barışın tesisi için siyasi diyaloğun sürmesi, karşılıklı saygı etrafında herkesin sınırlara saygı göstererek, tam bir dostluk anlayışının yerleştirilmesi olduğunu kaydetti. Davutoğlu, bu çerçevede Azerbaycan'ın zaten özel ve kardeş bir ülke olduğunu, Ermenistan ile de komşu bir ülke olarak ilişkilerin düzelmesi için bütün çabayı göstermeye devem edeceklerini bildirdi.