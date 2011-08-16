-"Görüşme için Ramallah'a gitmeye hazırım" TEL AVİV (A.A) - 16.08.2011 - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistin Yönetimi Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile ''barış müzakerelerini önkoşulsuz olarak derhal yeniden başlatmaya hazır olduğunu'' belirtirken, Abbas'ı Kudüs'teki konutuna davet edebileceğini veya kendisinin de Ramallah'a gidebileceğini söyledi. Jerusalem Post gazetesinin haberine göre Netanyahu, İsrail'i ziyaret eden ABD'li parlamenterlerle yaptığı görüşmede, Filistinlilerin BM Güvenlik Konseyi'nde üye devlet olarak tanınma kararının oylanmasında, ABD'nin vetosunun önemi üzerinde durdu. ABD, 15 üyeli BM Güvenlik Konseyi'nde veto hakkına sahip 5 üye ülkeden birini oluşturuyor. ABD, Filistinliler'in BM'deki üye olarak tanınma arayışlarına karşı olduğunu daha önce açıklamıştı. Toplantıya katılan bir kaynağın ifadelerine dayandırılan haberde, Netanyahu'nun BM oylamasının Filistin Devleti lehine olması halinde, bunun Filistinlilerin pozisyonunu sertleştireceğini ve bir barış anlaşmasının müzakerelerini de oldukça zorlaştıracağını ifade etti. Kongre üyelerinden biri, Netanyahu'ya bu hafta sonu görüşecekleri Abbas'a bir mesajı bulunup bulunmadığını sordu. Netanyahu da bunun üzerine Filistin Yönetimi Devlet Başkanı'na iki soru yöneltmesini istedi. ''Niye gelip, İsrail'le müzakere etmiyor?'' diyen Netanyahu, Abbas'la, önkoşulsuz olarak doğrudan müzakereleri yeniden başlatmaya hazır olduğunu belirtirken, ''Kudüs'teki konutuma da davet etmeye hazırım, Ramallah'a gitmeye de'' dedi. Netanyahu, Abbas'a yönelik ikinci sorusu ise ''Yahudi devletinin meşruiyetini tanımayı niye kabul etmediği?'' oldu. İsrail'in, Filistinlilerin talep ettiği 1967 öncesi sınırlara çekilme niyetinde olmadığını da vurgulayan Netanyahu, Hamas ile El Fetih'in uzlaşmasının tehlikelerine de değindi; son aylarda Sina yarımadasında İran ve El Kaide destekli olduğunu söylediği terör faaliyetlerinin giderek arttığını da ifade etti.