-"GÖREVİNE SON VERİLEN HAKİM VE SAVCI ADAYI YOK" ANKARA (A.A) - 03.01.2011 - Adalet Bakanlığından, ''2002 yılından bu yana Yüksek Kurulca alkole düşkünlüğünden veya giyim tarzından dolayı mesleğe kabul edilmeyen veya Bakanlık tarafından bu gerekçelerle görevine son verilen hakim ve savcı adayının bulunmadığı'' bildirildi. Bakanlığın Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada, CHP İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan'ın ''Hakim ve savcı adaylarının fişlenip fişlenmediğine'' yönelik yazılı soru önergesine Adalet Bakanlığınca verilen cevabi yazının bazı haberler ve yorumlarda çarpıtılarak ''Hakim ve savcı adaylarının hayat tarzlarının fişlendiği'' şeklinde sunulduğu belirtildi. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''1934 tarih ve 2556 sayılı Hakimler Kanunu ile 1983 yılında çıkarılan 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda hakim ve savcı adaylarının bilgi ve tecrübeleriyle birlikte ahlaki durumlarının da değerlendirmeye tabi tutulacağı hüküm altına alınmıştır. Yukarıda belirtilen kanunlar çerçevesinde hazırlanan yönetmeliklerle hakim ve savcı adayları hakkında bilgi ve değerlendirme notları düzenlenmiştir. Hakim ve savcı adayları hakkında bu tür bilgi ve değerlendirme notlarının düzenlenmesi işlemi, önceki hükümetler ve adalet bakanları döneminde de rutin olarak uygulanmıştır. Hakim ve savcı adaylarına ilişkin bu bilgiler, hakimlik mesleğine mensup kişilerce doldurulmakta ve staj sürelerinin sonunda Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna takdim edilmektedir. Bu uygulama kanunun bir gereği olarak yapılmaktadır. 2002 yılından bu yana Yüksek Kurulca alkole düşkünlüğünden veya giyim tarzından dolayı mesleğe kabul edilmeyen veya Bakanlığımızca bu gerekçelerle görevine son verilen hakim ve savcı adayı bulunmamaktadır.''