T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

"GÖREV TANIM BELGESİ" İMZALANACAK ANKARA (A.A)

18 Temmuz 2011 21:02

-"GÖREV TANIM BELGESİ" İMZALANACAK ANKARA (A.A) - 18.07.2011 -  Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile ABD finansal piyasaları düzenleyici kuruluşu Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasında, düzenleyici diyalog olarak adlandırılan resmi işbirliği mekanizması oluşturulması kapsamında, 21 Temmuz'da Washington'da bir ''görev tanım belgesi''nin imzalanacağı bildirildi. SPK'dan yapılan yazılı açıklamada Türkiye ile ABD arasında ekonomik ve ticari işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla, ''Türkiye-ABD Stratejik Ekonomik ve Ticari İşbirliği Çerçevesi''nin oluşturulduğu hatırlatıldı. Bu amaç doğrultusunda, iki ülke ''sermaye piyasalarında işbirliği'' ve ''İstanbul Finans Merkezi'' başlıklarında işbirliği imkanlarının geliştirilmesi için SPK ve SEC'in bir süredir ortak çalışmalar yürüttüğü ifade edilen açıklamada, bu çerçevede, SEC ve SPK arasında, iki taraflı ''Düzenleyici Diyalog'' olarak adlandırılan bir resmi işbirliği mekanizması oluşturulmasına karar verildiği kaydedildi. Açıklamada, bu kapsamda, SPK Başkanı  Prof. Dr. Vedat Akgiray ve SEC Başkanı  Mary Schapiro tarafından 21 Temmuz 2011 Perşembe günü SEC'in Washington D.C.'deki merkezinde bir ''görev tanım belgesi''nin imzalanacağı bildirildi. Açıklamaya göre, bu anlaşmanın hemen ardından SPK Başkanı Akgiray'ın katılımı ile Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde bir basın toplantısı düzenlenecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24