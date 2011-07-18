-"GÖREV TANIM BELGESİ" İMZALANACAK ANKARA (A.A) - 18.07.2011 - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile ABD finansal piyasaları düzenleyici kuruluşu Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasında, düzenleyici diyalog olarak adlandırılan resmi işbirliği mekanizması oluşturulması kapsamında, 21 Temmuz'da Washington'da bir ''görev tanım belgesi''nin imzalanacağı bildirildi. SPK'dan yapılan yazılı açıklamada Türkiye ile ABD arasında ekonomik ve ticari işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla, ''Türkiye-ABD Stratejik Ekonomik ve Ticari İşbirliği Çerçevesi''nin oluşturulduğu hatırlatıldı. Bu amaç doğrultusunda, iki ülke ''sermaye piyasalarında işbirliği'' ve ''İstanbul Finans Merkezi'' başlıklarında işbirliği imkanlarının geliştirilmesi için SPK ve SEC'in bir süredir ortak çalışmalar yürüttüğü ifade edilen açıklamada, bu çerçevede, SEC ve SPK arasında, iki taraflı ''Düzenleyici Diyalog'' olarak adlandırılan bir resmi işbirliği mekanizması oluşturulmasına karar verildiği kaydedildi. Açıklamada, bu kapsamda, SPK Başkanı Prof. Dr. Vedat Akgiray ve SEC Başkanı Mary Schapiro tarafından 21 Temmuz 2011 Perşembe günü SEC'in Washington D.C.'deki merkezinde bir ''görev tanım belgesi''nin imzalanacağı bildirildi. Açıklamaya göre, bu anlaşmanın hemen ardından SPK Başkanı Akgiray'ın katılımı ile Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde bir basın toplantısı düzenlenecek.