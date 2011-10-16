-"Görenleri" utandırdı KONYA (A.A) - 16.10.2011 - Konya'da 4 yaşında görme yeteneğini tamamen kaybeden ve ''Görenler okuyamıyor, sen nasıl okuyacaksın''denilerek yaşıtlarından 2 yıl sonra okula gönderilen İsmet Çavdar, zorlu yaşamına rağmen azmi sayesinde memur oldu, bir fakülte bitirdi, yüksek lisans yapıyor ve SÜ'de oluşturulan bir birimde engellilerin hakkını savunuyor. 4 yaşında geçirdiği ateşli hastalık nedeniyle her iki gözü de tamamen görme yeteneğini kaybeden İsmet Çavdar, okul çağına geldiğinde de ''Görenler okuyamıyor, sen nasıl okuyacaksın'' denilerek okula gönderilmedi. Israrlı davranışları ve bir büyüğünün desteğiyle 9 yaşında yine kendisi gibi görme yeteneğini kaybeden çocuklarla eğitim hayatına başlayan Çavdar, devletin sağladığı imkanlarla liseyi bitirene kadar il dışındaki parasız yatılı okullarda eğitim öğretim hayatına devam etti. Lise'de bin 500 kişilik okulda tek görme engelli öğrenci olan Çavdar, okul üçüncüsü olarak liseden mezun oldu. Selçuk Üniversitesi'nde (SÜ) memur olan, 2001 yılında girdiği üniversite sınavında SÜ Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği bölümünü kazanan Çavdar, çocukları 8 yaşındaki Ahmet Erdem ile 8 aylık olan Kerem Tahir'in annesi görme yönünden çok büyük problemi olmayan eşi Songül ile hayatını birleştirdi. Üniversiteyi bitirdikten sonra SÜ Engelsiz Yaşam Birimi'nde Koordinatör Yardımcılığı, SÜ'deki engelli öğrencilerin temsilciliği, SÜ Engelsiz Yaşam Öğrenci Topluluğu Denetim Kurulu Başkanlığı, Mevlana Engelliler Spor Kulübü Denetim Kurulu yönetiminde görev yapan Çavdar, engellilere daha faydalı olabilmek adına SÜ Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Zihinsel Engelliler Özel Eğitim Bölümü'nde yüksek lisans yapıyor.