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"Google yasağından vazgeçilmesini bekliyoruz''

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden (TGC) yapılan açıklamada, ''Google yasağından vazgeçilmesini bekliyoruz'' denildi.

05 Haziran 2010 03:00

T24- Yazılı açıklamada, TGC Yönetim Kurulu'nun, internette Google'ın birçok hizmetine erişimin engellenmesini ''iletişim özgürlüğünün kısıtlanması'' olarak değerlendirip protesto ettiği belirtildi.


TGC'nin, ''mahkeme kararına dayanmayan keyfi karara son verilmesini istediği'' vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: ''Gazetelere yansıyan haberlerden de görüleceği gibi Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, Youtube'a girişi zorlaştırmak isterken internet arama motoru Google'ın da bazı hizmetlerini engellemiş durumdadır. Türkiye'nin internet yasakları açısından Çin, Kuzey Kore, İran gibi ülkelerle anıldığı bir gerçekken, bu yasaklara, her gün milyonlarca kişinin kullandığı Google'ın da eklenmiş olması tam bir keyfiliktir. Çünkü TİB'in yaptığı açıklamada da görüleceği gibi, Youtube kararı sadece mahkemece yasaklanması öngörülen 3 IP numarasına ilişkindir. Bu mahkeme kararına dayanarak yasağı genişletmek, mahkeme kararını genişletmek olur ki, buna kimsenin hakkı yoktur. Aksi keyfilik olur.''


TGC'nin, Google yasağından bir an önce vazgeçilmesini beklediği aktarılan açıklamada, ''Türkiye'nin adını, interneti yasaklayan ülkeler listesinde daha üst sıralara çıkaracak kararlardan özenle kaçınılması gerektiğini tekrarlarız'' denildi.

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