-"GOOGLE STREET VIEW" TARTIŞMASI HAMBURG (A.A) - 18.08.2010 - Bilişim uzmanı Mahmut Kahramaner, Almanya'da arama motoru Google'ın "Street View" yazılımının, özel yaşama müdahale anlamına geleceğini ve daha çok istihbarat servislerinin amaçlarına hizmet edeceğini söyledi. Sokakların üç boyutlu görüntüsünü sağlayan, adres tarifini kolaylaştıran "Google Street View" uygulamasının, Almanya'da 20 kentte kasım ayında devreye girmesi planlanırken, özel yaşama müdahale tartışmaları da alevlendi. Hamburg kentinde yaşayan bilişimci Kahramaner, "Amerika'da bu sistem şu anda uygulanmakta. İngiliz ve diğer Avrupa istihbarat servisleri de desteklemekte. Devlet olarak bu sistemi uygulamaya geçiremeyecekleri için Google gibi özel bir şirket aracılığıyla piyasaya girmek istediler. Bu sistem sayesinde kitle ve kişiler çok kolay gözetlenecek" dedi. Araçların üzerine yerleştirilecek kameralarla sokaklardan görüntü alınarak internette yayınlanmasının, kişilerin özel yaşamını tümüyle gözler önüne sereceğini belirten Kahramaner, "Hamburg başta olmak üzere 20 kentte bu sisteme geçilecek. Evler ve sokaklar habersiz çekilebilecek. Bu sistemde, devletin güvenlik birimleri internette görünmeyecek. Vatandaşlara hiçbir yararı yok. Tamamıyla devletlerin güvenlik birimlerinin yararı için getirilmiş bir sistem" diye konuştu. Türkiye'de de kısa zamanda bu siteme geçileceğine inandığını söyleyen Kahramaner, "Şu anda tepkiler dile getiriliyor ancak boşuna. Zaten 'wlan' (kablosuz internet) sistemiyle iletişim araçları Google tarafından kaydedilmekte. Bu sistemin neden getirildiği bilimsel olarak açıklanamamakta. İnsanlar evlerinde otursalar bile gözetlenecek" ifadelerini kullandı. -GOOGLE'DAN AÇIKLAMA- Öte yandan, Google şirketi tarafından yapılan açıklamada, kameralı araçlarla gezintilerin şimdilik durdurulduğu bildirildi. Google sözcüsü Lena Wagner, Berlin'de yaptığı açıklamada, bu konuyla ilgili tartışmalar nedeniyle araçlarla görüntü toplanmasını şimdilik durdurduklarını belirtti.