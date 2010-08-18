T24 LogoT24 Logo
Dünya

"GOOGLE STREET VIEW" TARTIŞMASI HAMBURG (A.A)

18 Ağustos 2010 16:55

-"GOOGLE STREET VIEW" TARTIŞMASI HAMBURG (A.A) - 18.08.2010 - Bilişim uzmanı Mahmut Kahramaner, Almanya'da arama motoru Google'ın "Street View" yazılımının, özel yaşama müdahale anlamına geleceğini ve daha çok istihbarat servislerinin amaçlarına hizmet edeceğini söyledi.  Sokakların üç boyutlu görüntüsünü sağlayan, adres tarifini kolaylaştıran "Google Street View" uygulamasının, Almanya'da 20 kentte kasım ayında devreye girmesi planlanırken, özel yaşama müdahale tartışmaları da alevlendi.   Hamburg kentinde yaşayan bilişimci Kahramaner, "Amerika'da bu sistem şu anda uygulanmakta. İngiliz ve diğer Avrupa istihbarat servisleri de desteklemekte. Devlet olarak bu sistemi uygulamaya geçiremeyecekleri için Google gibi özel bir şirket aracılığıyla piyasaya girmek istediler. Bu sistem sayesinde kitle ve kişiler çok kolay gözetlenecek" dedi. Araçların üzerine yerleştirilecek kameralarla sokaklardan görüntü alınarak internette yayınlanmasının, kişilerin özel yaşamını tümüyle gözler önüne sereceğini belirten Kahramaner, "Hamburg başta olmak üzere 20 kentte bu sisteme geçilecek. Evler ve sokaklar habersiz çekilebilecek. Bu sistemde, devletin güvenlik birimleri internette görünmeyecek. Vatandaşlara hiçbir yararı yok. Tamamıyla devletlerin güvenlik birimlerinin yararı için getirilmiş bir sistem" diye konuştu.  Türkiye'de de kısa zamanda bu siteme geçileceğine inandığını söyleyen Kahramaner, "Şu anda tepkiler dile getiriliyor ancak boşuna. Zaten 'wlan' (kablosuz internet) sistemiyle iletişim araçları Google tarafından kaydedilmekte. Bu sistemin neden getirildiği bilimsel olarak açıklanamamakta. İnsanlar evlerinde otursalar bile gözetlenecek" ifadelerini kullandı.  -GOOGLE'DAN AÇIKLAMA- Öte yandan, Google şirketi tarafından yapılan açıklamada, kameralı araçlarla gezintilerin şimdilik durdurulduğu bildirildi. Google sözcüsü Lena Wagner, Berlin'de yaptığı açıklamada, bu konuyla ilgili tartışmalar nedeniyle araçlarla görüntü toplanmasını şimdilik durdurduklarını belirtti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24