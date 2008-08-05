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Spor

"Golcüye ihtiyacımız var"

Galatasaray Teknik Direktörü Michael Skibbe, takımdaki eksiklere rağmen hazırlık döneminde iyi maçlar çıkarttıklarını belirtti...

05 Ağustos 2008 03:00

Galatasaray Teknik Direktörü Michael Skibbe, sarı-kırmızılıların Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Takımdaki eksiklere rağmen hazırlık döneminde iyi maçlar çıkarttıklarını belirten Alman teknik adam, ''Ancak eksik bölgelerimize gerçekten oyuncu ihtiyacımız olduğunu gördük. Defansta Emre Aşık ve orta sahada Mehmet Topal ise bu dönemde çok iyi işler çıkarttılar. İyi çalıştığımızı düşünüyorum'' dedi.

Galatasaray'ın gol yollarında yaşadığı sıkıntıların sorulması üzerine, antrenmanlarda de özellikle bunun üzerine çalıştıklarını ifade eden Skibbe, ''Lincoln'ün bir kaç gün içinde takıma katılması, bizi gol yollarında rahatlatacaktır. Şu anki çalışmalarımızın önemli bir bölümü de bu yönde'' diye konuştu.

Michael Skibbe, Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Steaua Bükreş ile yapacakları maçlara henüz tam olarak hazır olmadıklarını söyleyerek, ''Ama önümüzde 1 hafta vakit var. Gelecek hafta maç gününe kadar hazırlıklarımızı tamamlayacağız. Bir kaç gün içinde eksiklerimizin önemli bir bölümünün katılımıyla, takım olarak daha güçlü olacağız'' ifadelerini kullandı.

Skibbe ayrıca, yeni sezondaki ilk resmi maçlarını Steaua Bükreş'e karşı yapacak olmaları konusunda ise, ''Maç formu tutmak için böyle bir eleme turu mücadelesinden önce bir kaç lig maçı oynayabilseydik belki daha iyi olurdu, ama yine de çalışmalarımızın karşılığını alacağımızı düşünüyorum'' dedi.

Öte yandan Galatasaray Spor Kulübü yöneticilerinin İspanya ve Almanya'da golcü arayışlarını sürdürdükleri ve iki gün içerisinde görüştükleri isimlerden bir tanesine imza attırmayı planladıkları belirtildi.

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