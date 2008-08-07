"Gol yememek en güzeli"

Tempo24-



Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragones, ''Beni sevindiren maçı 5-0 kazanmamız değil, turu kalemizde gol görmeden atlamamızdır'' dedi.



Aragones, Avrupa Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında MTK Budapeşte'yi 5-0 yenerek tur atladıkları maçın ardından yaptığı basın toplantısında, ''Benim için 2-0'dan sonra oyun tamamen bizim lehimize döndü. Ben turu kalemizde gol görmeden atladığımız için seviniyorum. Bundan sonraki rakibimiz Sırp ekibi Partizan, bizi tehlikeye düşürebilecek bir takım. Önlemlerimizi alarak bu maçtan da galip ayrılıp Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz'' diye konuştu.



Luis Aragones, bir gazetecinin, ''Güiza gol atamayınca çok şaşırıyor. Onun bu psikolojisi hakkında ne düşünüyorsunuz'' sorusunu, ''Evet Güiza, golcü bir futbolcu ve gol atamayınca çok sinirleniyor. Ama önümüzdeki haftalarda daha iyi adapte olarak istediğimizi verecektir'' şeklinde cevapladı.



EMRE BELÖZOĞLU

Karşılaşmada 1 gol atan Emre Belözoğlu ise, Fenerbahçe'de forma giydiği 2. maçı olmasına rağmen penaltıdan da olsa gol attığı için çok mutlu olduğunu belirterek, ''İyi bir skor ortaya çıktı. İnşallah bu benim için iyi bir başlangıç olur ve gollerimin devamı gelir'' dedi.



''Penaltıyı atman kendi fikrin miydi'' sorusu yöneltilen Emre, ''Ben topa doğru gidince, Semih ve teknik direktörümüz de izin verince penaltıyı ben kullandım. Daha önce penaltıyla ilgili bir konuşma olmamıştı aramızda. Benden önce başkası gitseydi bırakırdım. Bundan sonra çok daha güçlü bir rakiple oynayacağız. Onlar da MTK Budapeşte ayarında bir takımı yendiler. Bu maçtan daha zorlu olacağı kesin. Şampiyonlar Ligi'ne kalmak için elimizden geleni yapacağız. Geçen sene oynanan bir çeyrek final var. Artık hedefler de büyüdü'' şöyle konuştu.



GARAMİ: BU SONUCU BEKLEMİYORDUM

MTK Budapeşte Teknik Direktörü Jozsef Garami ise, sonucun kendisine sürpriz olduğunu belirterek, ''Çok iyi bir takıma karşı oynadığımızı biliyorduk, ancak bu sonucu ben de beklemiyordum'' dedi.



Karşılaşma boyunca üç kez korner kullandıklarını vurgulayan Garami, ''Kontrataklar geliştiren Fenerbahçe 3 gol kazandı. Oysa ikinci yarının 15. dakikasına kadar gayet iyi top oynuyorduk. Diyecek bir şey bulamıyorum. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum'' diye konuştu.

