-"GÖÇMENLERE ATEŞ AÇMAYA SON VERİLSİN" NEW YORK (A.A) - 08.10.2010 - İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Mısır'a çağrıda bulunarak, topraklarından İsrail'e girmeye çalışan göçmenlere ateş açılmasına son vermesini istedi. Merkezi New York'da bulunan örgütün Ortadoğu sorumlularından Joe Stork, Mısır'ın bugün Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (BMMYK) yürütme komitesi başkanlığına seçildiğini, ancak topraklarında silahsız göçmenlere ateş açtığını, BM'den koruma talep edenlere erişilmesini engellediğini belirtti. Yeni görevine uygun olarak, Mısır'ın önce kendi evinde uygun düzeni sağlaması gerektiğini söyleyen Stork, Mısır'ın, ülkesinden başka bir ülkeye gitmeye çalışan yabancılara ateş açması ve BM'nin koruma görevini yerine getirmesini engellemesi halinde, hem kendine hem de BMMYK'ye duyulan güveni sarsacağını vurguladı. HRW'ye göre Mısır polisi Temmuz 2007'den bu yana Mısır-İsrail sınırından İsrail'e girmeye çalışan, çoğu Sudan ve Eritreli silahsız 85 göçmeni sınırda öldürdü. BMMYK'nin yürütme kuruluna üye ülkeler, bugün Mısır'ı kurulun başkanlığına seçti. Mısır, bir yıl boyunca kurula başkanlık edecek. Mısır'ın BM nezdindeki Daimi Temsilcisi Hüsham Bedr, kurulun başkanı olacak.