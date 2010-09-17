-"GİZLİ AJANDAMIZ YOK" ANKARA (A.A) - 17.09.2010 - Adalet Bakanlığı, bakanlığın hiçbir zaman gizli bir ajandasının olmadığını belirtti. Adalet Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan açıklamada, YARSAV Yönetim Kurulunun bugün yaptığı ve bazı basın yayın organlarında yayımlanan, ''Adalet Bakanlığına Açık Çağrı'' başlıklı ve özetle ''Adalet Bakanlığı tarafından Yüksek Seçim Kurulunca halk oylaması sonuçlarının ilanı beklenmeden, yasa değişikliği taslaklarının mevcut halinin kamuoyuna ve ilgili çevrelere sunulması'' çağrısını içeren yazılı açıklamasına karşı, kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi. İddia edilenin aksine, bakanlığın hiçbir zaman gizli bir ajandasının olmadığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: ''Referandum öncesinde ortaya attığı 'gizli liste' iddiası yalan çıkan YARSAV bu ve buna benzer açıklamalarından da anlaşılacağı üzere, önümüzdeki günlerde yapılacak olan HSYK üyeliği seçimlerini etkilemek amacıyla, kamuoyunu ve yargı camiasını manipüle etmeye yönelik hareket etmektedir. Unutulmamalıdır ki halk oylamasında 'evet' sonucu çıkması üzerine, bu tarihten önce 'onay'ı alınmış ve bayramdan sonra denetime başlanacak 99 yerle ilgili denetim onayları iptal eden, yargı bağımsızlığına duyduğu saygının gereği olarak ve seçimlerle ilgili spekülasyonlara neden olunmaması amacıyla, yeni HSYK oluşuncaya kadar, denetimleri iptal etmiş ve bundan sonra yeni denetim ve soruşturma görevi vermeme kararı almış olan Bakanlığımız bu tip kısır polemiklerin tarafı olmayacaktır.'' Bakanlığın Anayasa değişiklikleri neticesinde yapılması zorunlu olan kanun değişiklikleri konusundaki çalışmalarını belli bir aşamaya getirdiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Takdir edileceği üzere henüz daha Anayasa değişikliklerine ilişkin kanun yürürlüğe girmeden, Yüksek Seçim Kurulu, halk oylamasına ilişkin resmi sonuçları dahi açıklamadan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu'nda yapılması gereken değişiklik çalışmalarının kamuoyu ile paylaşılması, görüş için bir kısım kurum ve kuruluşlara gönderilmesi düşünülemez. Ancak değişik vesilelerle müteaddit defa kamuoyuna açıklandığı gibi, Bakanlığımız 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun yürürlüğe girmesine müteakip internet sitesinde kamuoyu ile paylaşılacaktır. Bakanlığımız ilgili kurum ve kuruluşların görüşünü de aldıktan sonra, usulüne uygun olarak, en kısa süre içerisinde gereğinin takdir ve ifası için, söz konusu çalışmaları ilgili makamlara arz edecektir. Hal böyle iken ve Sayın Başbakan ve Sayın Adalet Bakanı tarafından yazılı ve görsel medyada defalarca ifade edilmesine rağmen, YARSAV'ın konuyu bu şekilde çarpıtma gayretlerinin, HSYK üyeliği seçimlerini provoke ve hakim ve savcıların iradesini manipüle etmeye yönelik niyetinin ve Yargı içerisinde bir kamplaşma yaratma, bir yerlere mesaj verme gayretlerinin göstergesi olması bakımından da önemli olduğunu düşünüyor ve Yargı camiasının ve kamuoyunun takdirlerine sunuyoruz.''