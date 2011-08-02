-"GİZEM'İN HAYALİ GAZZE'YE GİTMEKTİ" TRONDHEİM (A.A) - 01.08.2011 - Norveç'in Utoya adasında 22 Temmuz'da yaşanan terör saldırısında hayatını kaybeden Gizem Doğan'ın en büyük hayalinin yardım konvoyuyla Gazze'ye gitmek olduğu belirtildi. Gizem'in, Norveç'in Trondheim kentindeki cenaze merasiminde, ailesi adına konuşan konuşan kuzeni İlknur Tunç, "Gizemcik, Yunus Emre misali yaradılanı severdi yaradandan ötürü. Bir sevgi kelebeği, barış elçisiydi. Mevlana'nın 'gel, ne olursan ol yine gel' sözünü hayat felsefesi yapmıştı" dedi. Tunç, Gizem'in Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Norveç Ticaret ve Sanayi Bakanı Trond Giske'yi "rol modelleri olarak benimsediğini" ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun "enerjisine hayran olduğunu" anlattı. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin Oslo Büyükelçisi Hayati Güven, Norveç Ticaret ve Sanayi Bakanı Giske, Trondheim Belediye Başkanı Rita Ottervik, CHP İzmir Milletvekili Erdal Aksünger, İsveç Yeşiler Partisi Grup Başkanı Mehmet Kaplan, Gazientep Büyükşehir Belediyesi AB Temsilcisi Yaşar Tümbaş'ın ve bine yakın Türk ve Norveçlinin katıldığı cenaze merasiminde, hemen herkesin gözyaşlarına hakim olamaması dikkat çekti. Gizem'in tabutunu çiçeklerle süsleyen okul arkadaşları kameralara, "Tanıdığımız en iyi insandı, onun yokluğuna hiç alışamayacağız" dedi. Bu arada, Gazientep Büyükşehir Belediyesi, Gizem'in adını, ana ocağında yaşatmak için harekete geçti. Gazientep Büyükşehir Belediye Başkanı Asım Güzelbey'i temsilen cenaze merasimine katılan Yaşar Tümbaş, ailesinin de onayıyla Gizem'in adının Gazentep'teki hayvanat bahçesinin eğitim merkezine verileceğini söyledi. Tümbaş, Belediye Başkanı Güzelbey'in, Gaziantep'in kardeş şehirleri arasına Trondheim'i de dahil etmek istediğini de sözlerine ekledi.