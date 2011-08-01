-"GİZEM ORTAK VİCDANIN SEMBOL İSMİDİR" TRONDHEIM (A.A) - 01.08.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Norveç'teki saldırıda hayatını kaybeden Gizem Doğan'ın şu andan itibaren bütün insanlığın ortak vicdanının sembol ismi olduğunu söyledi. Davutoğlu, Norveç'in Trondheim şehrinde Gizem Doğan için düzenlenen cenaze töreninde yaptığı konuşmada, törenin birçok açıdan çok özel anlamlar ifade ettiğini belirtti. Gizem ve onun çok saygın arkadaşlarının bu insanlık dışı saldırıda canlarını kaybederken, herkese büyük mesajlar verdiğini vurgulayan Davutoğlu, "Biz onlardan ders aldık, ders alıyoruz. Bu cenaze töreni dahi bir derstir. Bu dersleri, en azından benim aldığım dersleri sizlerle paylaşmak istiyorum" dedi. Birinci mesajının hayatını kaybedenlerin ailelerine olduğunu söyleyen Davutoğlu, şöyle konuştu: "Dünyadaki en büyük acı evlat acısıdır, hiçbir şey onun önüne geçemez. Ama öylesine evlatlar vardır ki; sadece ailelerine değil, geride bırakılan bütün yeni nesillere büyük bir emanet olarak hatıralarını devrederler. Gizem böyle bir evlattı. Şimdiye kadar o sizin evladınızdı, ama şu andan itibaren Gizem bütün insanlığın ortak vicdanının sembol ismidir. Nerede bundan sonra hoşgörüden bahsedilecekse, Gizem akla gelecek, nerede çok kültürlülükten bahsedilecekse, Gizem hatırlanacak, Gizem'in o büyük mirası hatırlanacak. Gizem hiçbir zaman unutulmayacak, gönlünüzü müsterih tutun. Her zaman Gizem'i hatıralarımızda taze tutacağız." -AVRUPA'DAKİ TÜRKLERE MESAJ- Bakan Davutoğlu, ikinci mesajının gerek Trondheim'da, Norveç'te gerek Avrupa'nın değişik ülkelerinde, şehirlerinde yaşayan Türklere olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Gizem'in verdiği ders şu. Bundan sonra da bize ilke olacak ders de bu. Gizem diyor ki; 'Beni öldürenlerin, benim üzerime bu şekilde silah sıkanların hayal ettikleri dünyanın gerçekleşmesine izin vermeyin. İnsanları dinlere, ırklara, dillere göre bölen ve onları düşman kılmak isteyen bu anlayışa karşı hangi dinden, hangi dilden, hangi ırktan olursa olsun komşularınızla kucaklaşın, Avrupa'da yaşayan Türkler olarak bu acıyı komşularınızla birlikte yaşayın ve onlarla bundan sonra çok daha fazla birlikte olun. Hiçbir kini gönlünüzde tutmayın, aksine benim idealim olan kardeşliği yayın, komşularınızla, Norveçlilerle daha da büyük bir dostlukla paylaşın.' Bundan sonra vatandaşlarımız bütün bu yaşananlarla birlikte hangi ülkede olurlarsa olsunlar farklı dinden, farklı dilden, farklı ırktan kardeşleriyle, komşularıyla, dostlarıyla daha da büyük bir dostluk köprüsü kuracaklar, Mevlana'nın, Yunus Emre'nin mesajını her evde yaşatacaklar."