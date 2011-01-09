-"GIFFORDS AĞIR YARALANDIĞINI BİLİYORUZ" WASHINGTON (A.A) - 08.01.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, Arizona eyaletinin Tucson kentinde meydana gelen ateş açma olayında hayatını kaybedenler olduğunu, Temsilciler Meclisi Demokrat Parti Milletvekili Gabrielle Giffords'ın da ''ağır yaralandığını'' açıkladı. Obama, yaptığı yazılı açıklamada, olayı ''tarif edilemez bir trajedi'' olarak niteleyerek, ''Olayla ilgili bilgiler edinmeye devam ederken, bazılarının hayatını kaybettiğini, milletvekili Giffords'ın da ağır yaralandığını biliyoruz'' ifadesini kullandı. Olayla ilgili tüm cevaplara henüz sahip olmadıklarını kaydeden Obama, ''Şunu biliyoruz ki, böylesine anlamsız ve korkunç bir şiddet eyleminin özgür bir toplumda yeri yoktur. Tüm Amerikalılardan, bana ve eşim Michelle'e, Milletvekili Giffords, olayın kurbanları ve ailelerine yönelik dualarımızda bize katılmalarını istiyorum'' değerlendirmesinde bulundu.