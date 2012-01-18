-"Gıda zincirinin bütün halkalarını titizlikle izliyoruz" ANKARA (A.A) - 18.01.2012 - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, gıda zincirinin bütün halkalarını titizlikle izlediklerini ve takip ettiklerini, bunda da çok kararlı olduklarını bildirdi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tarımsal sahalardaki yüzey ve yeraltı sularında nitrat kirliliğinin izlenmesi amacıyla alınan 20 mobil laboratuvarın hizmete girmesi dolayısıyla Bakanlığın kampüsünde bir tören düzenlendi. Bakan Eker, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de gıda güvenliği konusunda yeni bir sistem başlatıldığını, bu kapsamda 102 yeni yönetmeliğin yayımlandığını, bunların hepsinin gıda güvenliği ile ilgili olduğunu söyledi. Türkiye'de insanların yedikleri ve içtiklerinden emin oldukları, bunun tarladan sofraya bütün safhalarında titizlikle izlendiği, denetlendiği ve kontrol edildiği bir sistem kurulduğunu anlatan Eker, nitrat kirliliği için mobil laboratuvarların hizmete girmesine ilişkin projenin de bu zincirin de ilk halkası olduğunu ifade etti. Bakan Eker, şöyle dedi: ''Nedir ilk halka? Tarımın yapıldığı topraktır. Toprağın üretime hazırlanması, eğer üretim, bitkisel üretim, zirai üretim, sulama yoluyla yapılacaksa o suyun sağlıklı olması, suyla, bitkiye dolayısıyla ürüne, dolayısıyla gıdaya herhangi bir zararlının bulaşmasını engellemek. Bugün sadece biz 20 mobil laboratuvarı uygulamaya koyuyoruz. Bugün biz Türkiye'de gıda güvenliğinin topraktan ve sudan başlayan ilk halkasının yerinde çağdaş yöntemlerle titizlikle incelendiği, irdeleneceği, araştırmanın yapılacağı bir sistemi hayata geçiriyoruz. Bu bakımdan önemli.'' Gıda güvenliğine çok önem verdiklerini vurgulayan Eker, bunu uygulamaya, hayata geçirdikleri projelerle, destekleme politikalarıyla, çıkarttıkları mevzuatla ve de yönetmeliklerle ortaya koyduklarını ifade etti. AB'ye göre Türkiye'nin topraklarının nitratla daha az bulaşık olduğunu belirten Eker, yani Türkiye'nin topraklarının, suyunun daha temiz olduğunu, ancak kendilerinin gelecek için şimdiden tedbir aldıklarını kaydetti. Daha önce yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Eker, örneğin gübre desteğini toprak tahlili, analize şartına bağladıklarını ve çiftçiye toprak analizi için 2009'dan itibaren destek verdiklerini söyledi. Bu şekilde çiftçinin toprağın neye ihtiyacı olduğunu tespit ettiğine ve toprağa fazla kimyasal madde yüklenmesinin engellendiğine işaret eden Eker, gıda güvenliğinde sadece bugün değil, önceki yıllarda birçok projeyi hayata geçirdiklerini bildirdi. 2012 yılı itibarıyla de yeni bir sistem başlattıklarını hatırlatan Eker, bu sistemin tarımın hayvancılığın bütün alanlarını, gıdanın bütün safhalarını bir zincir olarak ele aldığını belirtti. Eker, gıda zincirinin bütün halkalarını titizlikle izlediklerini, takip ettiklerini, bunda da çok kararlı olduklarını söyledi.