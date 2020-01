-"Gerekirse Suriye'ye giderim" BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 22.12.2011 - 66. dönem BM Genel Kurulu Başkanı Nasır Abdülaziz El Nasır, Suriye'de şiddetin durması gerektiğini belirterek ''Gerekirse oraya da gitmeye hazırım, ama şu an Arap Birliği'nin çabalarını izliyoruz'' dedi. El Nasır, bu yıl Eylül ayının ortasında başlayan 66. dönem Genel Kurulu'nda bu yılın sonuna dek pek çok konuda önemli mesafeler katettiklerini söyledi. Suriye ile ilgili sorular üzerine, Suriye'de şiddetin derhal sona ermesi gerektiğini vurgulayan El Nasır, şu an hem Genel Kurulunun hem de Güvenlik Konseyi'nin Arap Birliği'nin girişimine şans verdiğini, oradaki gelişmeleri izlediklerini belirterek ''Arap Birliği'nin girişimi önemli ve ciddi, buradan sonuç çıkmazsa konu BM Güvenlik Konseyi'ne ya da Genel Kurula gelecek'' ifadelerini kullandı. Suriye'ye gitmesinin ve arabuluculuk yapmasının söz konusu olup olmadığının sorulması üzerine ise ''Gerekirse oraya da (Suriye)gitmeye hazırım, arabuluculuk da yapmak gerekirse yaparım, ama şu an Arap Birliği'nin çabalarını izliyoruz'' dedi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın eylül ayında Genel Kurulda tarihi bir konuşma yaparak BM'ye üyelik için başvurduğunu anımsatan El Nasır, şu ana kadar Filistin'in Genel Kurula üyelik için başvurmadığını, ama bunun olmasını beklediğini belirtti. El Nasır, ''Bu konuda Filistinli yetkililer son kararı verecek, sanırım şu anda iç meselelerine yoğunlaştılar'' diye konuştu. Filistinliler'in Genel Kuruluna başvurmasını destekleyip desteklemediğini sorulması üzerine ise El Nasır ''Elbette destekliyorum'' cevabını verdi.