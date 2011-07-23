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Dünya

"GEN TESTİ" İLE ÖMÜR HESAPLANAMAYACAK ANKARA (A.A)

23 Temmuz 2011 02:08

-"GEN TESTİ" İLE ÖMÜR HESAPLANAMAYACAK ANKARA (A.A) - 22.07.2011 - ''Gen testi'' ile kişinin 100 yaşına kadar yaşayıp yaşamayacağının belirlenebileceğini iddia eden araştırmanın hatalı olduğu ortaya çıktı. Boston Üniversitesi'nden bilimadamları, 150 gen değişimi gözönüne alınarak geliştirilen bilgisayar programıyla, kişinin 100 yaşına kadar yaşayıp yaşayamayacağını öngören araştırmalarından bir yıl sonra ''çark etti''. Araştırmaya imza atan Paola Sebastiani ve Thomas Perls, ''gen bulma stratejilerinde teknik hata yaptıklarını'' kabul etti. Araştırmayı geçen yıl yayımlayan Science dergisi ise, yeni makalenin dergide yer almayacağını açıkladı. Science, araştırmacıların uygunsuz bir davranışta bulunmadığını belirtirken, makalenin yayımlanmamasına, Sebastiani ve Perls'ün yeni verilerinin Science gibi bir dergi için yayımlanmaya değer bulunmamasını gösterdi. Sebastiani ve Perls, 90 yaşın üzerinde ve altında olan iki binden fazla kişinin gen haritasını incelemiş, bu kişilerin yaklaşık 70 geninde 150 değişim tespit ettiklerini belirtmişti.

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