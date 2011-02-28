-"GEMİLERİN ZİYARETİNİN BÖLGEDEKİ GELİŞMELERLE İLGİSİ YOK" ŞAM (A.A) - 28.02.2011 - İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Habibullah Seyyari, 2 İran savaş gemisinin Suriye'yi de kapsayan gezisinin bölgede meydana gelen gelişmelerle ilgisi olmadığını söyledi. Amiral Seyyari, Süveyş kanalını geçerek Akdeniz'e inen ve geçtiğimiz hafta Suriye'ye ulaşan İran donanmasına ait Kharg ve Alvand adlı gemilerin gezisini basın mensuplarına değerlendirdi. Gemilerin Suriye'nin Lazkiye limanına ulaştığı Perşembe günü Tahran'dan Şam'a gelen Seyyari, gezinin donanmaların uyguladığı rutin bir gezi olduğuna vurgu yaparak, "Ben, bu ziyaretin neden bu kadar tartışma konusu yapıldığını anlamadım" dedi. "Geçtiğimiz yıl aynı gemilerin bölge içinde ve dışında birçok ülkeyi ziyaret ettiğini" hatırlatan Seyyari, "Bu iki geminin Suriye ziyaretinin amacı, iki ülke arasındaki dostluğu, özellikle deniz alanındaki yardımlaşmalarını vurgulamaktır" diye konuştu. -"ZİYARET MISIR'DAKİ DEĞİŞİM OLMADAN ÖNCE PLANLANMIŞTI"- Seyyari, geminin gezi programının bölge ülkelerinde yaşanan gelişmelerle ilgisi olmadığını belirterek, "Gemilerin ziyareti Mısır'daki değişim olmadan önce planlanmıştı" dedi. Gemilerin Suriye'de ne kadar kalacağına ilişkin net bilgi vermeyen Seyyari, "Suriye'deki program bitene kadar Suriye'de, Akdeniz'deki program bitene kadar da Akdeniz'de kalacaklarını" söyledi. Seyyari, İsrail ve NATO'nun tepkilerine gönderme yaparak, "Bazı taraflar, bizim bu gezimizden rahatsızlık duyabilirler ancak biz kararlarımızı bağımsızca alıyoruz" diye konuştu. Gemi ziyaretinin Suriye donanmasını eğitme amacı da taşıdığı konusundaki iddialara da yanıt veren Seyyari, "Suriye'nin eğitime ihtiyacı olması halinde İran tarafının bunu değerlendireceğini" söyledi. İki ülke donanmaları arasında işbirliği yapılması için bir anlaşma imzalandığını hatırlatan Seyyari, "İki ülkenin ilişkileri kültür ve siyaseti de barındıran geniş yelpazeli bir ilişkidir. Askeri alandaki işbirliği ise ülkelerin ihtiyaçlarına göre belirlenir ve iki tarafın deniz kuvvetleri arasında bu konuda bir ilişki var" diye konuştu. Seyyari, İran gemilerinin Hizbullah'a füze getirdiği iddiasını soran bir gazeteciye ise gülerek "Siz de gördünüz mü?" şeklinde yanıt verdi.)