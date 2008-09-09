Afganistan'da kısa bir süre önce Amerikan bombardımanında ölen sivillerle ilgili tartışmalar sürerken, akrabalarını kaybettiğini söyleyen, köyün önde gelenlerinden Gül Ahmed Han, mezarları açma teklifinde bulundu.

Bu bombardımanda ailesinden 76 kişiyi kaybettiğini söyleyen Gül Ahmed Han, "Bütün dünyaya ilan ediyorum: Eğer inanmıyorsanız gelin mezarları açalım ve kimlerin öldüğünü görelim" dedi. Gül Ahmed Han, "Mezarı siz seçin, ben kazayım ve size göstereyim. Allah huzurunda yemin ederim ki, ölenler arasında Taliban militanı yok, sadece masum siviller var ve bunların 76'sı benim akrabam" diye konuştu.

Afgan hükümeti ve BM, Azizabad'ın köyündeki bu bombardımanda çoğu kadın ve çocuk 90 sivilin öldüğünü, Amerikan kuvvetleri ise 5-7 siville 30-35 Taliban militanının öldüğünü söylüyordu, ancak ABD, dün, yeni kanıtlara ulaşıldığını ve soruşturmanın yeniden yapılacağını açıkladı.

Bu arada, dün 90 sivil arasında olduğu sanılan Afgan çocuklarının cesetlerinin görüldüğü iki video çekimi ortaya çıkmış, cep telefonuyla çekilen görüntülerin ilkinde ölen çocukların sayısı gibi ayrıntılar seçilemezken, ikincisinde çocuk cesetlerinin korkunç durumda olduğu saptanmıştı.