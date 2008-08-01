"Geleceğe yatırım yapıyoruz"

Tempo24 -

Galatasaray Kulübü'nün aylık resmi yayın organı Galatasaray Dergisi'nin ağustos sayısındaki yazısında, ''Bütün başlangıçlar aslında birer umuttur. Yeniden başlamak içerdiği bütün zorluklara rağmen yepyeni heyecanları da içinde barındırır'' diyen Polat, ''Bu heyecanın kaynağı da camia olarak bir bütün halinde geçmişte başardıklarınızdır. Aynı zamanda birbirinize destek olmanızdır. Bu gerçek anlamdaki gücünüzdür'' şeklinde konuştu.





Mart ayında göreve gelmelerinin ardından Galatasaray'ın mali, idari ve sportif alanlarda günün koşullarını da göz önüne alarak, zirve mücadelesini sürdürmesi, bir dünya markası olarak marka değerini daha da üst seviyeye taşıyabilmesi için hareket ettiklerini kaydeden Polat, ''Galatasaray Spor Kulübü'nün geleceğini teminat altına alacak büyük projeler hayata geçirilmiş bulunuyor. Bunların sonuçlarını önümüzdeki dönemde hep birlikte göreceğiz. Galatasarayımız için başta Aslantepe stat projemiz olmak üzere hayati öneme sahip girişimlerin hepsine ivme kazandırarak, hız vermiş bulunuyoruz. Yakın bir gelecekte, kulübümüz için maddi anlamda büyük öneme, manevi anlamda ise büyük bir prestije sahip bu statla birlikte dönüşüm sürecini de gerçek anlamda başlatmış olacağız'' dedi.





''BAŞARILARIN DEVAMINI HEDEFLİYORUZ''

Adnan Polat, Galatasaray'ın geçmiş yıllarda elde ettiği başarıların sürdürülmesi için gayret sarf ettiklerini dile getirdi.





Sarı-kırmızılı takımın 21 yılda 11 lig şampiyonluğu kazandığını, buna ilaveten UEFA ve Süper Kupa şampiyonluklarını da elde ettiğini hatırlatan Polat, ''Bizler de şimdi bu anlayıştan hareketle, Türk futbolunun son 20 yılını tartışmasız bir şekilde domine etmiş olan Galatasaray'ın önümüzdeki 20 yılda da aynı anlayışla yoluna devam etmesini hedefliyoruz'' ifadelerini kullandı.





Başkan Polat, Avrupa'da 2000 yılında kazanılan başarıları yenilemek ve aşmak istediklerini ifade ederken, ''Tecrübeli yıldız isimlerle yetenekli gençleri bir araya getiren bir kadroyu bu amaçla oluşturduk. Bunun için hiçbir fedakarlıktan da kaçınmadık. Başta futbol olmak üzere tüm spor branşlarında kulübümüzü hem Türkiye'de, hem de dünyada öncü ve önder yapmanın, kısacası bir dünya markası konumuna getirmenin gayreti içindeyiz'' dedi.