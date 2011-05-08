-"GECİKME FAİZLERİ İNDİRİLMELİ" İSTANBUL (A.A) - 08.05.2011 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) Başkanı Yahya Arıkan, cep ve sabit telefonlar, kredi kartları, internet gibi hizmetlerde zamanında ödenmeyen faturaların gecikme faiz oranlarının aşağıya çekilmesi gerektiğini belirtti. Arıkan, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de milyonlarca tüketiciyi yakından ilgilendiren, cep ve sabit telefon, kredi kartları, internet gibi hizmetlerde zamanında ödenmeyen faturalara uygulanan gecikme faiz oranlarının hızla aşağıya çekilmesi gerektiğini ifade etti. Yıllık enflasyonun yüzde 6,4, bir yıllık mevduat faizinin yüzde 8, bir yıllık Hazine Bonosu getirisinin yüzde 9'larda olduğuna işaret eden Arıkan, böyle bir ekonomik konjonktürde aylık yüzde 4,5'ları bulan gecikme faizi cezası uygulamasının ''fahiş'' olduğunu vurguladı. Özellikle cep ve sabit telefon aboneleri ile kredi kartları kullanıcılarının büyük mağduriyet yaşadığını dile getiren Arıkan, genelde günlük olarak hesaplanan gecikme cezalarının basit faiz hesabıyla yıllık yüzde 50'lere dayandığını, bunun da ekonomik gerçeklikle örtüşmediğini kaydetti. Bankaların aylık yüzde 1'lerin altındaki faiz oranıyla tüketici kredisi vermek için yarıştığı bir ortamda, kredi kartında gecikme cezasının aylık yüzde 2,26, cep telefonlarında ise yüzde 4,5'i bulduğunu anımsatan Arıkan, gelişmiş ülkelerdeki tüketici koruma uygulamalarını aktararak, birçok Avrupa ülkesinde yüksek faiz oranlarına ve haksız uygulamalara karşı cezalar verildiğini anımsattı. Türkiye'de tüketicinin korunmasının ancak, tüketicinin üzerindeki mali yüklerden arındırılması ile gerçekleşebileceğini anlatan Arıkan, özellikle GSM ve internet kullanımında yapılacak faturalandırmada kamu üst kurallarının devreye girmesi gerektiğini ifade etti. Merkez Bankası'nın kredi kartları faiz oranlarına ilişkin azami faiz oranlarını denetlemesi gibi, GSM ve internette de kullanıcı faturalarında bir düzenlemenin şart olduğunu savunan Arıkan ''Faturasını geç ödeyene Türkiye'de yıllık enflasyonun neredeyse 10 katına ulaşan cezalardan insanlarımız kurtarılmalı'' ifadesini kullandı. Arıkan Türkiye'de yapılan araştırmalara göre faturasını gecikmeli ödeyen tüketici sayısında önemli miktarlarda olduğuna dikkati çekerek, GSM'de bu oranın yüzde 5'ler düzeyinde olduğunun bilindiğini, bu hesapla da 70 milyonu bulan abone sayısına göre 3,5 milyon kişinin bu durumdan mağdur olduğunun kolayca anlaşılabileceğini aktardı. Arıkan elektrik, doğalgaz ve su faturalarının geç ödenmesinde de günlük olarak hesaplanan cezaların aylık yüzde 2'ler düzeyinde olduğunu, bu oranların da düşük olmadığını ifade etti.