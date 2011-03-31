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Dünya

"GBAGBO'NUN 2

31 Mart 2011 22:44

-"GBAGBO'NUN 2-3 SAATİ KALDI" YAMUSSUKRO (A.A) - 31.03.2011 - Fildişi Kıyısı'nda görevini bırakmamakta direnen Devlet Başkanı Laurent Gbagbo hükümetine paralel olarak kurulan hükümetin Başbakanı Guillaume Soro, Gbagbo'nun iktidarda 2-3 saati kaldığını söyledi. Ülkede 28 Kasımda yapılan devlet başkanlığı seçiminin sonucunda uluslararası toplum tarafından seçimin galibi olarak tanınan Alassane Uattara hükümetinin başı Soro, Reuters'a yaptığı açıklamada, "2-3 saatte bu işin biteceğini sanıyorum. Gbagbo için oyun bitti" dedi. Uattara'ya bağlı güçler, ülkenin en önemli kenti Abidjan'ı kuşatmış, bugün de kentin merkezinden ağır silah sesleri geldiği bildirilmişti. Uattara birlikleri hafta içinde birçok kasabanın denetimini de ele geçirmişti.

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