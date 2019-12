-"GAZZE'YE DİYE BİZDEN AYRILAN GEMİ YOK" LEFKOŞA (A.A) - 26.09.2010 - KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hamza Ersan Saner, Gazze'ye gitmek üzere KKTC'den izin alarak denize açılan ''Irene'' bir gemi olmadığını belirterek, ''Sven T Two'' isimli yardım gemisinin, Mısır'ın Al-Arısh Limanı'na gitmek üzere izin aldığını bildirdi. Bakan Saner, AA muhabirine, Gazze'ye insani yardım götüren ''Irene'' isimli katamaran tipi İngiliz bandralı bir geminin Gazimağusa Limanı'ndan ayrıldığı yönündeki haberlere ilişkin yaptığı açıklamada, bu isimde bir geminin Gazimağusa Limanı'na hiç uğramadığını belirtti. Bakan Saner, ancak İngiliz bandıralı, 9 metre uzunluğunda ''Sven T Two'' isimli bir katamaranın, dün Gazimağusa Limanı'na geldiğini ve bugün öğle saatlerinde limandan ayrıldığını kaydetti. Gemi kaptanı Glyn Martin Secker'in, polise, Mısır'ın Al-Arısh Limanı'na gitmek istediğini belirten imzalı mühürlü beyanı olduğunu, bunun üzerine katamaranın Gazimağusa Limanı'ndan ayrıldığını belirten Bakan Saner, kendilerine, ''Gazze'ye gideceğiz'' diye bir müracaat yapılmadığını, Mısır'a gidileceğinin belirtildiğini ve normal prosedür uygulanarak izin verildiğini bildirdi. Saner, ''Çıktıktan sonra başka yere giderse bunun hesabını kaptana sormak gerekir. Gazze'ye diye bizden ayrılan hiç bir gemi yok'' dedi. KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hamza Ersan Saner, ''Sven T Two'' isimli katamaranın Gazimağusa Limanı'na dün öğle saatlerinde Yunanistan'ın Kastelıorızon Limanı'ndan geldiğini de açıkladı. Yardım seferinin organizatörlerinden yapılan açıklamada, katamaranın Gazze'ye gitmek üzere KKTC'den denize açıldığı belirtilmişti. Gazze Şeridi'ne uygulanan İsrail ablukasını kırmak üzere, bu kez dünya çapındaki Yahudi örgütlerce düzenlenen bir organizasyonla yeni bir yardım gemisinin daha yola çıktığı, ''Irene'' adını taşıyan ve İngiliz bayrağı çekili katamaranda ABD, İngiltere, Almanya ve İsrail'den yolcular, bir İsrailli gazeteci ve mürettebattan oluşan 10 kişinin bulunduğu kaydedilmişti.