"Gazprom indirimi aldı, vanaları açıyor"

Daha önce 300 dolara yakın olan doğalgaz fiyatı 200 doların altına çeken Gazprom vanaları açıyor.
Rusya ile Türkmenistan arasındaki doğalgaz gerginliğinde son aşamaya
gelindiği bildiriliyor. Rus medyasına yansıyan haberlere gore, daha
önceki kontratlarda 300 dolara yakın olan fiyatı 200 doların altına
çeken Gazprom vanaları açıyor. Ancak Avrupa’da fazla alıcı olmadığı
için Aşkabat’tan bu yıl sonuna dek "minimum" gaz alınacak.
Turkrus.co'un haberine göre, Türkmen tarafı 1 Kasım’a kadar sevkiyatın tekrar
başlayacağı beklentisinde. İlkbaharda Türkmen sınırında Rus gaz
sisteminde meydana gelen bir patlama ve teknik arıza yüzünden sevkiyat
kesilmişti. Türkmen tarafı “Gazprom, gaz almamak için kasıtlı
davranıyor” suçlaması getirmişti.
Sorun, kriz yüzünden
Avrupa’da talebin azalması üzerine Rusya’nın Türkmen gazına şimdilik
ihtiyaç duymamasından kaynaklanmıştı. Ancak Moskova, Türkmenlerin
Nabucco’ya yaklaşmaması için sorunu bir an önce çözme çabasına
girmişti. Şimdi fiyatın 200 doların altına çekilerek ve minimum
miktarda alım vaadinde bulunularak anlaşma sağlandığı yorumları
yapılıyor.