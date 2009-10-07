"Gazprom indirimi aldı, vanaları açıyor"

Rusya ile Türkmenistan arasındaki doğalgaz gerginliğinde son aşamaya gelindiği bildiriliyor. Rus medyasına yansıyan haberlere gore, daha önceki kontratlarda 300 dolara yakın olan fiyatı 200 doların altına çeken Gazprom vanaları açıyor. Ancak Avrupa’da fazla alıcı olmadığı için Aşkabat’tan bu yıl sonuna dek "minimum" gaz alınacak.

Turkrus.co'un haberine göre, Türkmen tarafı 1 Kasım’a kadar sevkiyatın tekrar başlayacağı beklentisinde. İlkbaharda Türkmen sınırında Rus gaz sisteminde meydana gelen bir patlama ve teknik arıza yüzünden sevkiyat kesilmişti. Türkmen tarafı “Gazprom, gaz almamak için kasıtlı davranıyor” suçlaması getirmişti.



Sorun, kriz yüzünden Avrupa’da talebin azalması üzerine Rusya’nın Türkmen gazına şimdilik ihtiyaç duymamasından kaynaklanmıştı. Ancak Moskova, Türkmenlerin Nabucco’ya yaklaşmaması için sorunu bir an önce çözme çabasına girmişti. Şimdi fiyatın 200 doların altına çekilerek ve minimum miktarda alım vaadinde bulunularak anlaşma sağlandığı yorumları yapılıyor.