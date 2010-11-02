-"GAZETECİ OLDUĞUNU SÖYLESEYDİ DÖVMEZDİM" İSTANBUL (A.A) - 02.11.2010 - Esenyurt'ta, Alternatif Doğuş Gazetesi imtiyaz sahibi Çetin Yılmaz'ın, trafikte yol veremeyince dövüldüğü iddia edildi. İstanbul Yerel Gazeteciler Derneği Başkanı Murat Abdullahoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Çetin Yılmaz'ın, Avcılar Türksan Durağı yakınlarında arabasıyla seyir halindeyken selektör yaparak yol isteyen sürücüye önünde bir başka araba olduğu için yol veremediğini belirtti. Bir süre yola devam ettikten sonra aracının önüne geçtiği Çetin Yılmaz'ın yanına giden ve kendisinin polis olduğunu ileri süren kişinin küfretmeye başladığını kaydeden Abdullahoğlu, söz konusu kişinin, daha sonra da Yılmaz'ı yumruklamaya başladığını bildirdi. Abdullahoğlu, darbedilen Yılmaz'ın şikayet için Avcılar Firuzköy Polis Karakoluna gittiğini belirterek, yol boyunca kendisini takip eden kişinin burada da şikayetinden vazgeçmesi için Çetin Yılmaz'a baskı uyguladığını öne sürdü. Karakolda rahat tavırlarıyla dikkat çeken kişinin, ''Arkadaş gazeteci olduğunu söyleseydi dövmezdim'' ifadesini kullandığını aktaran Abdullahoğlu, gerekli hukuki girişimleri yapacaklarını bildirdi.