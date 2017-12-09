"Garip Hasan"ın bir yakını aranıyor

İhsan DÖRTKARDEŞ / İSTANBUL, (DHA) - ESENYURT’ta 30 yıldan bu yana tek başına yaşayan, çevresindekilerin \"Garip Hasan\" adını verdikleri kimsesiz Hasan Polatçı, muhtarın aramaları sonucu 2 ay sonra hastanede bulundu. Akciğerinden ameliyat olması için gerekli girişimler yapılan \"Garip Hasan\" kurtarılamayınca, bir yakını bulunarak kimsesizler mezarlığında toprağa verilmemesi için çağrı yapıldı.

Fatih Mahallesi’ndeki bir gecekonduda tek başına çevredekilerin yardımı ile yaşamını sürdüren koyu Fenerbahçe taraftarlığı ile bilinen, kendisini tanıyanların \"Garip Hasan\" ismini verdiği Hasan Polatçı, 2 ay ortada görünmedi. Tanıyanların merak ederek Fatih Mahallesi Muhtarı Mehmet Yıldırım’a haber vermesi üzerine polislerle birlikte evine gidilmesine rağmen içeride kimsenin olmadığı görüldü. Esenyurt çevresindeki hastaneler tek tek taranırken, Küçükçekmece’deki İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 2 hafta önce bir ambulansla kimsesiz bir kişi getirildiği belirlendi. Muhtar Yıldırım bu hastaneye giderken, bu kişinin \"Garip Hasan\" olarak tanınan Hasan Polatçı olduğu anlaşıldı. Kendisini tanıyan muhtarı görünce mutlu olan ve ihtiyaçları karşılanan \"Garip Hasan\"ın bir hafta sonra taburcu edileceği belirtildi. Esenyurt Kaymakamlığı ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün devreye girmesi ile bir rehabilitasyon merkezine alınması ve akciğer ameliyatı olması kararlaştırılan Hasan Polatçı’nın uzayan saç ve sakalı tıraş edildi. Ameliyat için gün sayılırken, Hasan Polatçı hayatını kaybetti. Savcının tespitlerinden sonra \"Garip Hasan\"ın, yakınlarının bulunmaması halinde kimsesizler mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.

Muhtar Mehmet Yıldırım, sosyal medya hesabından \"Garip Hasan\"ın fotoğrafını paylaşarak onu tanıyanların kendisini aramasını isterken, “Kimsesi yoktu. Herkes ona takılırdı. Şarap içmeyi severdi. Pek kendine bakmazdı. İnşallah bir tanıdığına ulaşırız” dedi.



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