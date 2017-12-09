T24 LogoT24 Logo
Gündem

"Garip Hasan"ın bir yakını aranıyor

İhsan DÖRTKARDEŞ / İSTANBUL, (DHA) - ESENYURT’ta 30 yıldan bu yana tek başına yaşayan, çevresindekilerin "Garip Hasan" adını verdikleri kimsesiz Hasan Polatçı, muhtarın aramaları sonucu 2 ay sonra hastanede bulundu

09 Aralık 2017 13:41

İhsan DÖRTKARDEŞ / İSTANBUL, (DHA) - ESENYURT’ta 30 yıldan bu yana tek başına yaşayan, çevresindekilerin \"Garip Hasan\" adını verdikleri kimsesiz Hasan Polatçı, muhtarın aramaları sonucu 2 ay sonra hastanede bulundu. Akciğerinden ameliyat olması için gerekli girişimler yapılan \"Garip Hasan\" kurtarılamayınca, bir yakını bulunarak kimsesizler mezarlığında toprağa verilmemesi için çağrı yapıldı.
Fatih Mahallesi’ndeki bir gecekonduda tek başına çevredekilerin yardımı ile yaşamını sürdüren koyu Fenerbahçe taraftarlığı ile bilinen, kendisini tanıyanların \"Garip Hasan\" ismini verdiği Hasan Polatçı, 2 ay ortada görünmedi. Tanıyanların merak ederek Fatih Mahallesi Muhtarı Mehmet Yıldırım’a haber vermesi üzerine polislerle birlikte evine gidilmesine rağmen içeride kimsenin olmadığı görüldü. Esenyurt çevresindeki hastaneler tek tek taranırken, Küçükçekmece’deki İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 2 hafta önce bir ambulansla kimsesiz bir kişi getirildiği belirlendi. Muhtar Yıldırım bu hastaneye giderken, bu kişinin \"Garip Hasan\" olarak tanınan Hasan Polatçı olduğu anlaşıldı. Kendisini tanıyan muhtarı görünce mutlu olan ve ihtiyaçları karşılanan \"Garip Hasan\"ın bir hafta sonra taburcu edileceği belirtildi. Esenyurt Kaymakamlığı ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün devreye girmesi ile bir rehabilitasyon merkezine alınması ve akciğer ameliyatı olması kararlaştırılan Hasan Polatçı’nın uzayan saç ve sakalı tıraş edildi. Ameliyat için gün sayılırken, Hasan Polatçı hayatını kaybetti. Savcının tespitlerinden sonra \"Garip Hasan\"ın, yakınlarının bulunmaması halinde kimsesizler mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.

Muhtar Mehmet Yıldırım, sosyal medya hesabından \"Garip Hasan\"ın fotoğrafını paylaşarak onu tanıyanların kendisini aramasını isterken, “Kimsesi yoktu. Herkes ona takılırdı. Şarap içmeyi severdi. Pek kendine bakmazdı. İnşallah bir tanıdığına ulaşırız” dedi.

(FOTOĞRAF)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DÖRTKARDEŞDHAESENYURTta 30Hasan" adınıHasan PolatçıAkciğerindenHasan" kurtarılamayıncaFatih MahallesindekiFenerbahçeHasan" isminiTanıyanlarınFatih Mahallesi Muhtarı Mehmet YıldırımaEsenyurt

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24