"Galibiyeti hak eden bizdik"

Gençlerbirliği Kulübü Basın Sözcüsü Muammer Akyüz, deplasmanda Trabzonspor önünde sahadan 2-0 yenilgiyle ayrılmalarına karşın galibiyeti hak eden tarafın kendileri olduğunu savundu.



Rakiplerinin iyi bir kadroya sahip olduğunu ve şampiyonluğa oynadığını hatırlatan Akyüz, ''Sezonun 28. haftasında puan için gittiğimiz Trabzon'dan maalesef puansız dönmek zorunda kaldık. Maçtan önce de söylemiştik, Trabzonspor kaliteli futbolculardan kurulu ve şampiyonluğa oynayan bir ekip. Bundan dolayı çok zor geçeceğini biliyorduk. Ancak 90 dakika oynadığımız futbolla üç puanı hak eden taraf olmuştuk'' diye konuştu.



Muammer Akyüz, maçın ilk yarısında önemli pozisyonlar yakaladıklarını, ancak golü bulamadıklarını belirterek, ''Maalesef bu pozisyonlar golle sonuçlanmadı. İkinci yarıda da çok organize ve atak bir futbol sergilenmesine rağmen hiçte hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık. Puan cetvelinin alt sıralarında bulunan takımların çoğu galip geldi. Bu da lig bitimine kadar bu heyecan ve mücadelenin süreceğini göstermektedir'' dedi.



Ankara'da, bu hafta Gaziantepspor ile oynayacaklarını ve galibiyet dışında bir düşüncelerinin bulunmadığını anlatan Akyüz, ''Artık hiçbir maç kolay değil. Hiçbir sonuç da sürpriz değil. Gençlerbirliği olarak kalan bütün maçlarımıza galibiyet için çıkacağız. Her şeye rağmen ligi orta sıralarda bitireceğimize inanıyoruz'' diyerek sözlerini tamamladı.

