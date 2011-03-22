-"GALATASARAY'IN ÇIKIŞI SEÇİMDİR" İSTANBUL (A.A) - 22.03.2011 - Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Helvacı, kötü günler geçiren kulübün çıkış noktasının seçim olduğunu söyledi. Kulübün Mecidiyeköy'deki binasında gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısından sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Helvacı, seçim kararını yönetim kurulunun vereceğini ifade ederek, ''Galatasaray'ın çıkış noktası seçimdir. Mali genel kurul toplantısından böyle bir kararın çıkmasını beklememek lazım. Bu kararı yönetim kurulu verecektir, umarım mali genel kurul toplantısından sonra verir'' dedi. Helvacı, yönetim kurulunun, hafta sonu yapılacak Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'nda ibra edilip, edilmeyeceği konusunda öngörüsünün olmadığını söyledi. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Gheorghe Hagi'nin geleceğiyle ilgili bir soru üzerine Helvacı, ''Artık bu kararın çıkıp, çıkmaması bir şey değiştirmiyor. Devamlı yapılmaması gereken şeyler yapılıyor. Bu da yapılmaması gereken şeylerden birisi. Yani getirdiğiniz kişinin sonuna kadar arkasında duracaksınız, durmuyorsanız getirmeyeceksiniz'' ifadelerini kullandı. Başkanlık için aday olup, olmayacağına dair bir soru üzerine Helvacı, ''Ben Galatasaray'da hiçbir görev talep etmedim, hiçbir göreve talip olmadım. Galatasaray, bana ne görev verdiyse onu yaptım. Her şey Galatasaray'ın talebine bağlı, oradan ne talep gelirse ben onu yaparım'' değerlendirmesinde bulundu. Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat'ın daha önce istifasını istediği Helvacı, kulübün eski başkanı Özhan Canaydın'ın Bursa'da kabri başında düzenlenen anma törenine katıldığı için toplantıya geç geldiğini söyledi.