-"GALATASARAY'IN 'BÜYÜK RESMİ' BULANIK DEĞİL" İSTANBUL (A.A) - 31.01.2011 - Galatasaray Kulübü Adnan Polat, Galatasaray'ın 'Büyük Resmi'nin artık bulanık değil, pırıl pırıl olduğunu söyledi. Polat, kulüp resmi yayın organı Galatasaray Dergisi'nin Şubat ayı sayısında yer alan yazısında, 2011 yılına Galatasaray Spor Kulübü tarihinin en büyük değişimlerinden başlıcalarını yaşayarak girdiklerini ifade ederek, ''Eski stadımıza buruk bir elveda derken, içine giren herkesin ihtişamını teslim ettiği yepyeni stadımızda oynamaya başladık. Galatasaray'da oluşturduğumuz kulüp stratejisinin bu en önemli merhalesine ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz'' dedi. Beş yıl öncesinde göreve başladığı dönemlerde yaptığı konuşmaları hatırlatan Polat, bitirilmesi halinde Galatasaray'ın geleceğe daha sağlıklı bakabileceği temel altı projesinin olduğunu belirterek, bu projelerin tümünün kulüp yönetimlerinin mesailerinin büyük bölümünü alan nakit akışı sağlama sorunları dışında, esasa ilişkin konular olduğunu vurguladı. Polat, ''Geçmişten bu yana birikip gelmişti ve birilerinin sportif başarısızlık endişesi duymaksızın bu temel projelere el atması vakti çoktan geçmişti'' derken, bu eşiklerin tek tek aşıldığını ve kulübün önündeki çok büyük engellerin birer birer geçildiğini dile getirdi. Kurucuları Ali Sami Yen'in ismini taşıdığı Türk Telekom Arena'nın daha ilk günlerinin basına yansıyan rakamlarının, stat için neden bu kadar ısrarcı olduğunu gösterdiğini kaydeden başkan Polat, şunları söyledi: ''UEFA'nın kara listesinde 1 numara olan, elimizdeki malları kaybettiğimiz, hiçbir bankanın kredi vermediği, sürekli icraların geldiğini dönemlerde değiliz. Galatasaray'ın 'Büyük Resmi' artık bulanık değil, pırıl pırıldır. Bundan dolayı da, eskinin aksine Galatasaray şimdi caziptir. Galatasaray'ın gelenek ve görenekleri, bana başkan olarak aldığım her karar ve icraatımda birinci kıstasın Galatasaray'ın menfaatleri olması gerektiğini öğretmiştir. Türk Telekom Arena hem ekonomik hem de psikolojik olarak en önemli projemizdi. Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçen tüm kamu görevlilerine, rahmetli başkanımız Özhan Caydın'dan başlayarak isimlerini burada sayamayacağım kadar fazla saygın isme teşekkür etmek, benim için onurdur. Stadımızın devri tamamlandığında, Galatasaraylı ve stadın yapımına emek veren herkes orada ölümsüz yerlerini alacaklar ve hep hatırlanacaklardır.'' Zamanın, artık çok çalışma ve sportif anlamda Galatasaray'a yakışan sonuçları alma zamanı olduğunu ifade eden başkan Polat, ''Kulübümüzün stratejisi, Galatasaray'ı kısa zamanda dünyanın önde gelen kulüpleri arasına sokacak yetkinlikte ve derinliktedir. Camiamızın, 2011 yılının ilk günlerinde açılan bu yepyeni sayfanın başarılarla süslenmesi için Galatasaray'ın menfaatlerini öne alarak, birlik ve beraberlik içerisinde hareket edeceğine olan inancım tamdır.'' -"HAKAN ŞÜKÜR İKNA EDİLSİN" Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Yılmaz Toköz, yaptığı açıklamada, transferin yarın akşam saatlerine kadar yapılabileceğine dikkati çekerek, ''Ben 60 yıldır Galatasaray'ı takip ediyorum, böyle santrforu olmayan bir takım izlemedim. Geçtiğimiz hafta Hakan Şükür'ün 3 aylığına futbola dönmesi önerisinde bulunmuştum. Ancak Hakan'ı yönetimden kimse aramadı. Yönetim santrforsuz bir takımı tercih ediyor. Bence Hakan'ı ikna etmeliler. Bu da olmuyorsa, daha önce gönderdiğimiz Nonda geri getirilmeli. Bu oyuncuya hala para ödediğimizi biliyorum'' diye konuştu. Eskiden Galatasaray'da oynayan Necati Ateş'in de kulübü ve kendisiyle anlaşarak alınabileceğini ifade eden Yılmaz Toköz, bu 3 önerisinden birinin gerçekleşmesi halinde takımın santrforsuz kalmayacağını sözlerine ekledi.