-"GALATASARAY'IN 1 MİLYAR DOLARI CEBİNDE KALDI" İSTANBUL (A.A) - 13.10.2010 - Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, ''şirket birleşmesiyle Galatasaray'ın 20 yıllık dönemde 1 milyar dolarının cebinde kaldığını'' söyledi. Polat, Galatasaray Aylık Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda yaptıkları çalışmalarla ilgili üyelere bilgi verirken, yapılan bazı eleştirilere de tepki gösterdi. Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün organizasyonunda Gayrettepe Dedeman Otel'de gerçekleştirilen Divan Kurulu Toplantısı'nda üyelere hitap eden Adnan Polat, ''Galatasaray Kulübü ve ilgili şirketlerinde ciddi çalışmalar var. Bunların da en önemlisi benim defalarca söylediğim gibi Futbol A.Ş. ile Sportif A.Ş.'nin birleşmesidir. Şirket birleşmesiyle Galatasaray'ın 20 yıllık dönemde 1 milyar doları cebinde kalmıştır'' dedi. Şirket birleşmesinin Türk Telekom Arena projesinden dahi daha önemli olduğunu söyleyen Polat, ''Bunun için 4 sene uğraştık ve neticesini gördük. Şu anda tünelden çıktık. Artık yatırım yapma ve yükselme zamanı. Her şey güllük gülistanlık tabii ki değil. Gelir gider tablosunda kara, yan pozitif duruma geçmemiz için en az 2 yılı daha bütçe disiplini içinde geçirmeliyiz'' ifadelerini kulandı. Galatasaray Kulübü yıllık bütçelerindeki gerçekleşmelerin hep ekside kaldığı yönündeki eleştirilere değinen Polat, Türk Telekom Arena Stadı'ndaki 1 yıllık gecikmenin, 50 milyon TL geliri engellediğini aktarırken, ''Bu eksik gerçekleşmelerdeki bir başka neden de sportif anlamda, futbolda özellikle, her şey olmasına rağmen istenen başarı sağlanamamasıdır. Şampiyonlar Ligi'ne girebilmemiz, 20-25 milyon dolar ek gelir demek. Maalesef bu iki senede futbolda istediğimiz sonuçları alamadık. Bundan da hiç hoşnut değilim. Ancak futbolun içinde bulunanlar bilir. Bir takım, değeri on katı olan rakibini yenebiliyor. Dün akşam bunu milli maçta da gördük'' diye konuştu. -''BEN HAYATA POZİTİF BAKAN BİRİYİM''- Galatasaray'daki mevcut durumla ilgili görüşlere değinirken, kendisinin hayata pozitif bakan biri olduğunu aktaran Adnan Polat, şunları söyledi: ''Bazı arkadaşlarımız bardağın boş tarafına bakıyor, bu da doğaldır. Şimdi bardağın yarısı doluysa, daha önce bu oran 5'te 1'deydi. Biraz pozitif bakalım. Önümüzde çok önemli projeler var. İyi yoldayız. Memnun olmadığım tabii ki var. Bunlara futbol takımının aldığı kötü neticeleri, mali olarak hala kar-zarar oranında pozitife dönemememizi, nakit akışında yaşadığımız sıkıntıları sayabilirim. Türk Telekom Arena'nın gecikmesi ile Şampiyonlar Ligi'ne katılamamamız hedef tutturmakta bizi etkiliyor. Ben pozitif gelir tablosu olan bir Galatasaray için uğraşıyorum. Bunun stratejik planlamasını da başlattık.'' Şirketlerdeki yapılanmalar nedeniyle yönetim kurullarında yapılan değişikliklerin speküle edildiğini belirten Polat, yeniden bir sistem kurmanın zorluklarına değindi. -''KÖTÜLEME KAMPANYASI VAR''- ''Galatasaray'da son dönemde ciddi bir kötüleme kampanyası yapılıyor. Bunu anlamış değilim'' ifadelerini kullanan Adnan Polat, ''Ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım ciddi projelerin arkasında koşturuyoruz. Sayın Işın Çelebi eski bir ekonomi bakanı ve sabah saat 8'de şantiyeye geliyor. Diğer yönetici arkadaşlarımız yine öyle önemli işlerde çalışıyor. Bu işler kolay olmuyor. Haksızlığa uğramamız bizi üzüyor'' dedi. -''ÖNEMLİ OLAN NAKİT AKIŞI GEREKTİREN BORÇLAR''- Galatasaray Kulübü'nün borçlarının farklı şekillerde dile getirildiğini savunan Polat, kendisi için önemli olanın nakit akışı gerektiren rakamlar olduğunu belirtti. Kulübün nakit akışı gerektiren borcunun 151 milyon dolar olduğunu kaydeden Polat, şunları söyledi: ''Bizim son 2 senede kredi borcu artışımız yok. Sadece şirket birleşmesi için 70 milyon dolarlık borçlanma yetkisi aldık, bunun da 31 milyon dolarını kullandık. Bu rakamla birlikte toplam kredi borcumuz 105 milyon dolar. 2006 yılında 60 milyon dolar civarında kredi borcumuz vardı ancak gelir de o kadardı. Şimdi gelirlerimiz 180 milyon dolar civarı ve borçlar uzun vadeli hale getirildi. Hiçbirinde de problem yok. Hiçbir bankayla ihtilafımız yok. Galatasaray'ı kamuoyu önünde kötü göstermek kimseye fayda sağlamıyor. Türkiye'de hukukçular, bizim şirket birleşmesi operasyonumuzu mümkün görmüyorlardı ama bugün gerçekleşti. Şimdi şirketimizin yüzde 83'üne sahibiz. Geliri ve gideri oldu. Artık normal ve sürdürülebilir bir yapıya kavuştu. Bundan sonra neticelerini göreceğiz. Biz hep günlük, haftalık, maçlık yaşıyoruz. Bende istiyorum hemen pozitif görünüme geçelim ama hemen olmuyor. Şirketin yüzde 63 hissesi bizdeyken piyasa değeri 220 milyon TL'ydi. Bugün yüzde 83'ü bizde ve piyasa değeri 860 milyon TL. Biraz emeğe saygı olmalı.'' -''FUTBOLCU ARAŞTIRMA EKİBİ KURULUYOR''- Yüksek transfer harcamaları yaparak çarkların dönmeyeceğini kendisinin de bildiğini dile getiren Adnan Polat, buna önlem olarak bir futbolcu araştırma ekibi kurmak için çalışmalarının olduğunu söyledi. Ekibin 10-15 kişiden oluşacağını, Avrupa, Afrika, Kuzey ve Güney Amerika'da futbolcu taraması yapacağını kaydeden Polat, ''Yüksek transfer rakamları ödeyerek yarışın içinde olamayacağımıza inanıyorum. Her yıl 1 oyuncu bile yakalayabilsek, tüm masraflarımızın üstünde gelir elde ederiz. Avrupa'nın önemli kulüplerinin yapılanmalarını inceliyoruz'' dedi. Adnan Polat, Divan Kurulu toplantılarındaki üslupla ilgili sıkıntısını da dile getirerek, ''Divan Kurulu'ndaki görüşmeleri kayıkçı kavgasına dönüştürmeyelim. Eleştiri tamam ama kimse kimseyi itham etmesin. Yiğidi öldürün ama hakkını yemeyin'' ifadelerini kullanırken, geçen ayki toplantıda Mehmet Helvacı'ya yönelik sözlerinden ötürü de Hayri Kozak'ı özür dilemeye davet etti. -MALİ RAPOR Divan Kurulu Toplantısı'nda, kulüp yönetim kurulu adına Başkan Adnan Polat ile birlikte yöneticiler Mehmet Helvacı, Işın Çelebi, Murat Yalçındağ, Taner Aşkın, Cemal Özgörkey, Vedat Eşkinat, Emir Sarıgül ve Hakan Üstünberk hazır bulundu. Divan Kurulu Toplantısı'nda, 1 Haziran 2009–31 Mayıs 2010 dönemine ait 1 yıllık bağımsız denetimden geçmiş bütçe gerçekleşmeleriyle ilgili olarak divan kurulu üyeleri Mete İkiz ve Ömer Tanrıöver tarafından yapılan incelemeye ait rapor sunuldu. Geride kalan sezonu kapsayan mali raporda, kulübün GS Store, sponsorluk, yayın hakları ve reklam gelirlerindeki artış vurgulanırken, özellikle teknik heyet ve futbolcu maliyetlerindeki artışa dikkat çekildi. Kulübün 2008-2009 sezonunda 75 milyon TL olan futbolcu ve teknik heyet giderlerinin, geride kalan sezonda 36 milyon TL artarak 111 milyon TL'ye yükseldiği, ayrıca mevcut sporculara 2013-2014 sezonuna kadar da 99,5 milyon TL ödeme taahhüdünün bulunduğu kaydedildi. Finansal borçlar kapsamında, kısa vadeli borçların 46 milyon TL'den 77 milyon TL'ye, uzun vadeli borçların ise 86 milyon TL'den 106 milyon TL'ye yükseldiği, kulübün konsolide zararının 67,4 milyon TL'ye ulaştığı vurgulandı. Gelir azalmasının da hesaba katılmasıyla zararın 80 milyon TL'ye ulaştığı dile getirilirken, bu zararın 75 milyon TL'lik borçlanma ile finanse edildiği duyuruldu. Kulübün bütçe gerçekleşmelerinin hep hedeflenenin altında kaldığına vurgu yapılarak, bunda sportif başarısızlıklar ile Türk Telekom Arena'da yaşanan gecikmenin etkisinin yüksek olduğu değerlendirmesi yapıldı. -TÜRK TELEKOM ARENA TANITILDI- Galatasaray Futbol Takımı'nın sezonun ikinci yarısında maçlarını yapmayı planladığı ve inşası devam eden Türk Telekom Arena, divan kurulu üyelerine tanıtıldı. Toplantıda üyeler için Türk Telekom Arena'yla ilgili bir slayt gösterisi sunulurken, çalışmalarda gelinen nokta hakkında da bilgiler verildi. Yapılacak ek işler nedeniyle stadın teslim tarihinin uzadığı vurgulanırken, ocak ayı sonunda maçların yapılabileceği seviyeye gelinmesi için tüm imkanların kullanıldığı aktarıldı. -DİVAN KURULU, STRATEJİK PLAN KOMİSYONU KURACAK- Galatasaray Kulübü Divan Kurulu, kulübün gelecek 5 ve 10 yıllık stratejilerinin belirlenmesi yönünde çalışmalar yapmak üzere bir komisyon kurulması için üyelerden yetki aldı. Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar, Galatasaray Kulübü'nün son dönemde önemli sorunlarını geride bıraktığına dikkat çekerek, ''Kulübümüz, ulaştığı bu boyutla gündelik kararlarla yönetilemeyecek seviyeye gelmiştir. Bir stratejik plan oluşturulmalı'' derken, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Kulüp imkan ve varlıkları göz önüne alınarak, gelecek 5-10 yıl için bir strateji belirlenmesi faydalı olacaktır. 2012 yılında devreye girecek UEFA kriterlerine uyum sağlanması için gereken tedbirler de bu şekilde sağlanacaktır. Bu çalışma önce teorik olarak akademik seviyede gerçekleşip, kulüp adına önemli bir yol haritası olarak kullanılabilir. Bu çalışmaların bir komisyon vasıtasıyla başlatılması uygun olacaktır. Üyelerimiz arasında bu tip çalışmalar yapan çok değerli kişiler vardır. Memnuniyetle böyle bir çalışmayı üstlenebilirler. Kulübümüzün mevcut imkanları, daha uzun vadeli planlama gerektirecek düzeydedir. Bu çalışmayla kulüp yönetiminde devamlılık ve tutarlılık sağlanabilir. Çalışmayı başlatacak, geliştirecek, yönetim kurulunun tavsiyelerini, önerilerini değerlendirecek bir komisyon kurulmasına yönelik Divan Kurulu Başkanlığı adına yetki talep ediyorum.'' İrfan Aktar'ın komisyon kurulması için yetki istediği anda kulüp başkanı Adnan Polat araya girerek, çalışmanın içeriğiyle ilgili bilgi isterken, İrfan Aktar, Adnan Polat'a yönelik olarak, ''Bu çalışma zaten yönetim kurulu dışında ve yönetim kurulunun fikirlerine aykırı olmaz. Yapılacak planlama bilginiz dahilinde olacak, ama sizin bu yoğun çalışmalarınıza ilave bir yük gelmemesini arzu ediyorum. Aynen Tüzük Tadili çalışmalarında olduğu gibi, hazırlık yapıldıktan sonra yönetim kuruluna getirilecek. Sonrasında da yönetim son şeklini verir'' ifadelerini kullandı. Daha sonra yapılan oylamada, İrfan Aktar'ın komisyon kurulmasına yönelik yetki talebi, oy çokluğuyla kabul edildi. Daha sonra yaptığı konuşmada ise Adnan Polat, İrfan Aktar'a yönelik sitemli bir açıklamada bulunarak, ''Başkanımızın böyle bir arzusu varsa, bizle paylaşmasını arzu ederdik. Biz zaten 5 yıllık bir planlamayı 2 sene evvel gündeme koyduk ve güncelleyerek gidiyoruz. 5 yıllık nakit akışı, kar-zarar durumu ve bilançomuz bu yönde devam ediyor. Doğru bir düşüncedir, ancak dışardan kurulacak bir komisyonun, Galatasaray Kulübü'nün işleyişini öğrenmesi bile başlı başına bir zaman alır. Bu bir ihtiyaç. Sağlıklı mali yapı olmadan sürdürülebilir sportif başarı imkansız. Bizde Işın Çelebi bu işi yapan biri. Yönetim dışından yardım etmek isteyen varsa kabul ederiz'' şeklinde konuştu. -MİLLİ MAÇ DEĞERLENDİRMESİ- Toplantı sonrasında basın mensuplarıyla sohbet eden Adnan Polat, (A) Milli Takım'ın Azerbaycan karşısında aldığı sonuçla ilgili değerlendirmede bulundu. Milli takımın aldığı sonuca çok üzüldüğünü anlatan Polat, ''Futbol işi böyle bir iş. Olmadık rakibi sevindirebiliyorsunuz. Bundan sonra rakiplerin puan kaybetmesine bağımlı olarak bekleyeceğiz. Hiddink'e çok ağır eleştiriler yapılıyor. Bence daha çok erken, biraz zaman tanımak lazım. Ama futbol topu herkesi konuşturuyor. Top kaleden içeri girince başka sesler, dışarda kalınca başka sesler çıkıyor'' diye konuştu. Emre Belözoğlu'nun milli takımı bırakma düşüncesi için ise Polat, ''Maç sonu psikolojisiyle bir açıklama yaptı. Bence biraz daha düşünmesi lazım. Böyle durumlarda ani karar vermek bence yanlış. Milli takımı bırakmak önemli bir karar. Mağlubiyetlerden sonra verilebilecek bir karar değil. Yine de onun düşüncesine saygı duymak lazım'' ifadelerini kullandı.