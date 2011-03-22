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Spor

"GALATASARAY'DA BÖYLE ŞEY OLMAZ" İSTANBUL (A.A)

22 Mart 2011 21:22

-"GALATASARAY'DA BÖYLE ŞEY OLMAZ" İSTANBUL (A.A) - 22.03.2011 - Ligde tarihin en kötü sezonlarından birini geçiren ve yönetimde de sıkıntı yaşayan Galatasaray Kulübü'nde yönetim kurulu toplantısı yapıldı. Kulübün Mecidiyeköy'deki binasında gerçekleştirilen ve 1,5 saat süren toplantının ardından basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, toplantıda sadece gündemlerindeki konuları görüştüklerini söyledi. Polat, hafta sonunda gerçekleştirilecek Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili hazırlıkların sürdüğünü ve üyelerin toplantıya katılmalarını beklediklerini belirtirken, bir basın mensubunun, ''İbra edilmeme gibi bir endişeniz var mı'' şeklindeki sorusu üzerine, ''Galatasaray'da böyle bir şey olmaz'' yanıtını verdi. Teknik direktör Gheorghe Hagi'nin takımın başında kalıp kalmayacağı sorusu üzerine de Adnan Polat, ''O polemiklere girmek istemiyorum'' ifadesini kullandı. Bu arada yönetim kurulunun bugünkü toplantısına, kulüp başkanı Polat'ın istifa etmelerini istediği yöneticiler Mehmet Helvacı ve Vedat Eşkinat da katıldı. Ancak toplantının bu yöneticilerin girmesinin ardından kısa sürede bitmesi dikkat çekti.

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