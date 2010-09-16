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Spor

"GALATASARAY TARAFTARI TAKIMINA DAHA BAĞLI" İSTANBUL (A.A)

16 Eylül 2010 23:48

-"GALATASARAY TARAFTARI TAKIMINA DAHA BAĞLI" İSTANBUL (A.A) - 16.09.2010 - Galatasaraylı futbolcu Emiliano Insua, sarı-kırmızılı taraftarların, Liverpool taraftarlarına göre takımlarına daha bağlı olduğunu söyledi. Insua, Galatasaray Televizyonu'na yaptığı açıklamada, Gaziantepspor maçında, çok önemli bir taraftar grubuna sahip olduklarını görme fırsatı bulduğunu söyledi. Taraftarın bir takım için çok önemli bir etken olduğunu ifade eden Insua, ''İngiltere'de Liverpool taraftarı çok iyi, ama Türk taraftarların, özellikle Gaziantepspor maçında gördüğüm kadarıyla Galatasaray taraftarlarının takımına daha bağlı olduğunu söyleyebilirim. Bunu 90 dakika boyunca bize verdikleri destekten anlayabiliriz. Bir futbolcu için 90 dakika boyunca bu tip bir destek görmek çok önemli. Destek futbolcuya hem yardım, hem de motive sağlıyor'' diye konuştu.  Insua, Türkiye'ye gelişinin kariyeri açısından çok önemli bir adım olduğunu ifade ederek, ''Hem takımda yer bulma, hem de kalite anlamında önemli bir adım attım. Buraya bir yabancı olarak geldim. Farklı bir ülke, farklı bir kültüre alışmak kolay olmayabilir, ama şu an çok mutlu olduğumu söyleyebilirim'' şeklinde konuştu.

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