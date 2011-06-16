-"GALATASARAY, PEDERSEN'İ İSTİYOR" LONDRA (A.A) - 16.06.2011 - İngiltere Premier League ekiplerinden Blackburn Rovers'ta forma giyen orta saha oyuncusu Morten Gamst Pedersen'i Galatasaray'ın transfer etmek istediği iddia edildi. İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan haberde, 2014 yılına kadar Blackburn Rovers ile sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki Norveçli futbolcunun menajer Steve Kean ile anlaşamadığı belirtilirken, Pedersen'in Tugay Kerimoğlu'nun eski takım arkadaşı olduğu anımsatıldı. Haberde ayrıca Tugay Kerimoğlu'nun geçen yıl West Ham United'ta kiralık oynayan Nijeryalı forvet Victor Obinna'yı da sarı-kırmızılı takıma getirmek istediği kaydedildi. 2004 yılından bu yana Blackburn Rovers forması giyen Pedersen, 227 maçta oynadı ve 31 gol attı.