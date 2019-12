-"Galatasaray en prestijli Türk Kulübü" MADRİD (A.A) - 23.08.2011 - Real Madrid'in efsanevi futbolcularından olan ve şu anda kulübünün kurumsal ilişkiler sorumlusu olarak görev yapan Emilio Butragueno, "Galatasaray'ın uluslararası alanda en prestijli Türk kulübü oluğuna inanıyorum" dedi. Real Madrid ve Galatasaray arasında oynanacak 33. Santiago Bernabeu Turnuvası maçı öncesinde Santiago Bernabeu Stadı'nda soruları cevaplayan Butragueno, "büyük bir kulüp" olarak nitelendirdiği Galatasaray ile çok iyi ilişkiler içinde bulunduklarını söyledi. ''Fatih Terim'i elbette tanıyorum. Olağanüstü bir teknik direktör'' diyen Butragueno, ''Terim, büyük başarılar kazandı, eminim ki şimdi de Galatasaray'a yeni mutluluklar yaşatacaktır. Çok tecrübeli, takımını nasıl sahaya sürmesi gerektiğini iyi bilen, motive etme gücü çok yüksek bir teknik direktör. O yüzden Galatasaray için iyi bir seçim olduğunu düşünüyorum'' değerlendirmesinde bulundu. Butragueno, Real Madrid-Galatasaray maçıyla ilgili tahmininin sorulması üzerine, ''Evimizde oynuyoruz ve herkes, iyi oynayacağımızı ve yeneceğimizi düşünüyor'' derken, ''Ama günümüz futbolunda her şey olabiliyor. Taraftarımızın önünde kazanmak ve güzel bir gösteri sunmak istiyoruz'' dedi. Real Madrid, bu zamana kadar oynadığı Santiago Bernabeu turnuvaları maçlarından sadece 8'ini kaybederken, son olarak 2004'te Pumas de la UNAM takımına 1-0 yenilmişti. ''Dünyanın en büyük kulüplerinden biri olan Real Madrid'i en yakından tanıyan biri olarak, onu nasıl tanımlarsınız'' sorusuna ise 48 yaşındaki İspanyol futbol adamı, ''Real Madrid bir hayat tarzı. Kupa kazanmaktan daha fazlasına sahip bir kulüp. Sadece futbolu anlamak değil hayatı da anlamaya yardımcı olan bir kulüp. Bir seri değere sahip ve futbolcularımız sahaya her çıktıklarında bunu savunmak zorundalar'' cevabını verdi. Futbol tarihinde bir ilk olan, Real Madrid'e 2 Türk milli futbolcu Nuri Şahin ve Hamit Altıntop'un gelmiş olmasını da değerlendiren Butragueno, şu ifadeleri kullandı: ''Bize çok yardımcı olmalarını umut ediyoruz. Şüphe yok ki, bundan dolayı buradalar. Bu formayla bu statta oynamak büyük bir sorumluluk ve onur verir. Burada beklentiler her zaman en yüksek seviyededir. Ve her futbolcu bu baskıyı taşıma yeteneğine sahip değildir. Ama her ikisi de kulüplerinde çok büyük başarılar gösterdiler. Ve biz de Mourinho ve takımdaki arkadaşlarına yardım etmesi konusunda onlara güveniyoruz". ''Nuri Şahin, gelecekte Real Madrid tarihine girebilir mi'' sorusuna da Butragueno, ''İnşallah. Çok yetenekli. Alman liginde çok başarılı bir futbolcuydu. Ve ondan çok umutluyuz. Umarım, Borussia Dortmund'ta tüm gösterdiklerini burada da yapar, mükemmel futbolunu daha da geliştirir'' yanıtını verdi. -''La Liga, fırsat veren bir Lig''- Galatasaray'ın eski kaptanı ve milli futbolcu Arda Turan'ın Atletico Madrid'e gelmesini ''iyi bir seçim'' olarak yorumlayan Butragueno, ''Arda'nın Türkler için önemli bir futbolcu olması çok normal çünkü büyük bir yetenek. Çok kez onu izledim. Atletico Madrid'e gelmesinin iyi bir gelişme olduğunu düşünüyorum. Ama burada şüphe yaratan durum. Uyum sağlama kapasitesine sahip olup olmadığı. Ben uyum sağlayacağı görüşündeyim. Çünkü İspanyol futbolu ofansiftir. La Liga, Arda gibi yetenekli, üst düzey oyunculara fırsat veren bir lig. Ben iyi bir yere geldiğine inanıyorum'' görüşünü savundu. -"Türk futbolu için olumlu değil"- Türkiye'deki şike iddialarının İspanya'dan nasıl izlendiği yönündeki bir soruya ise Butragueno, ''Kötü görüyorum. Futbol, dünyanın neresinde olursa olsun toplum için çok önemli bir unsur. Bu tip olaylar ön yargılar yaratıyor ve bunların peşlerine gidilmeli, daha çok araştırılmalı. Elbette ki Türk futbolu, Türkiye için de olumlu değil. Bu işleri yapanlara karşı önlemler alınmalı" ifadelerini kullandı. Butragueno ayrıca, son aylarda Real Madrid ve Barcelona kulüpleri arasında yaşanan gerginlikle ilgili bir soruya ise kulüp basın sorumlusunun müdahale etmesinden dolayı cevap veremedi.