"G3 Forum" girişimcilikte farkındalığı arttırmayı hedefliyor

İstanbul, 7 Kasım (DHA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde ve Turkcell ana sponsorluğunda girişimcilik konusunda farkındalığı artırmak amacıyla tüm dünyada eş zamanlı kutlanan Global Girişimcilik Haftası kapsamında düzenlenen Geleceğin Gücü Girişimciler G3 Forum İstanbul, 8 Kasım’da Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Salonu’nda yapılacak.

İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, İstanbul Ticaret Borsası, Deniz Ticaret Odası, Habitat ve PublicisLive ev sahipliğinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımlarıyla gerçekleştirilecek G3 Forum’un açılış konuşmalarını G3 Platform Başkanı Gülden Yılmaz, Habitat Kurucu Başkanı Sezai Hazır, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz ile Turkcell Müşteri Deneyimi ve Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk yapacak.