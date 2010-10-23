"G20'den 2 sandalye çıktı. Birine Türkiye oturabilir"

T24 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) 24 sandalyeli İcra Direktörleri Kurulunda 9 sandalyeye sahip gelişmiş Avrupa ülkelerinin 2 sandalyeyi, gelişmekte olan ülkelere bırakmayı G20 Bakanlar toplantısında bugün kabul ettiğini bildirdi.



Uygulamaya kota reformunun tamamlanmasının ardından geçileceğini, bu iki sandalyeye hangi ülkelerin, hangi koşullarda oturacağının henüz belli olmadığını ifade eden Babacan, ''Ancak Türkiye'nin temsilinin orada artması konusunda geniş bir mutabakat var, henüz kesin şeyler söylemek için erken ama önümüzde bununla ilgili bir müzakere ve görüşme süreci açılmış oluyor'' dedi.



Babacan, Güney Kore'nin Gyeongju kentinde düzenlenen G20 Bakanlar toplantısında, A.A muhabirinin sorularını yanıtladı.



Bakan Babacan, toplantı gündemine ilişkin soruyu yanıtlarken, gelişmiş Avrupa ülkelerinden 2 tanesinin IMF'de masadaki koltuğunu bırakmayı kabul ettiğini kaydederek, şu bilgileri verdi:



"Ama hangi ikisi olacağı daha belli değil. Avrupalılar bunu kendi içlerinde daha tartışacaklar, o biraz sürer. Bunun uygulaması da kota reformunun tamamlanmasına mutakiben yapılacak. 2008 kota reformu henüz bazı ülkelerin parlamentosundan geçmedi, şimdi 2010 kota reformu var, onun parlamentolarda onay süreci var. O parlamentolardan onay süreci tamamlandıktan sonra o iki gelişmiş Avrupa ülkesi koltuğunu gelişmekte olan ülkelere bırakacak. O gelişmekte olan ülkeler hangisi olacak, Türkiye'nin oradaki konumu ne olacak, bu tabii önümüzdeki parlamentolarda onay süreci devam ederken Türkiye'nin de üzerinde çalışması gereken bir konu olacak. Çünkü nihayetinde bütün bunların, en sonunda üye ülkelerin ağırlığının kabulüyle, mutabakata yakın bir sonuçla kabul edilmesi gerekiyor.''







Babacan konuyla ilgili başka bir soru üzerine de "(Bu konuda) Talep vardı Avrupalılar biraz direnç gösteriyordu buna ama şimdi Avrupalılar bugün kabul ettiler. O bağlanmış oldu, ama bu iki sandalye hangi ülkelere nasıl dağılacak, nasıl paylaşılacak, dönüşümlü olacak mı, olmayacak mı? Onun, önümüzdeki süre içinde ayrı bir müzakeresi yapılacak. Ama Türkiye'nin temsilinin orada artması konusunda geniş bir mutabakat var. Henüz kesin şeyler söylemek için erken ama önümüzde bir müzakere ve görüşme süreci bununla ilgili açılmış oluyor'' dedi.