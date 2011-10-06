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Dünya

"Füze savunmasında bilgilere İsrail erişemeyecek" BRÜKSEL (A.A)

06 Ekim 2011 20:03

-"Füze savunmasında bilgilere İsrail erişemeyecek" BRÜKSEL (A.A) - 06.10.2011 - ABD Savunma Bakanı Leon Panetta, NATO'nun füze savunma sisteminde İsrail'le bilgi paylaşımı olmayacağını söyledi. NATO savunma bakanları toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Panetta, ''Füze savunma sistemi İran'dan o bölgeye (İsrail'e) gelebilecek muhtemel füzeleri hedef almayacak'' dedi. Füze savunmasında bilgi ve radar görüntüleri paylaşımının katılımcı ülkeler arasında olacağını belirten Panetta, önce ''İsrail de bu sürece katılırsa bilgi alır'' derken, İsrail'in NATO üyesi olmadığının hatırlatılması üzerine sözlerini düzelterek ''Çok açık ki füze savunmasında bilgi paylaşacak olanlar NATO üyeleri. İsrail bu nedenle sisteme katılamaz. Bilgiye erişimi olmayacak'' ifadesini kullandı. Panetta, Türkiye'nin terörle mücadele kapsamında ABD'den insansız uçak talebiyle ilgili son durumu bilmediğini de dile getirdi.

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